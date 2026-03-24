「ちょっとイラッとする…」BTS・RM、先輩アーティストに不満爆発!?共演でのやりとりに注目 | RBB TODAY

BTSのRMが先輩アーティストEPIK HIGHへの不満をあらわにした。

BTSのRMとSUGAが出演するEPIK HIGHのYouTubeチャンネルの予告編が公開され、話題を集めている。

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EPIK HIGHは3月23日、公式YouTubeチャンネル「EPIKASE」を通じて、26日に公開される本編に先立ちティザー映像を公開した。

今回のエピソードにはRMとSUGAの出演が予告され、特にSUGAにとって今回の活動で唯一のユーチューブ出演とされており、公開前から大きな関心を集めている。

公開されたティザーは、「後輩たちが海外出張から帰ってくるから、先輩としてしっかりご飯を食べさせてあげないと」と語りながらEPIK HIGHのMITHRA（ミスラ）が料理するシーンからスタートする。続いて登場したRMとSUGAは、冒頭からハイテンションでEPIK HIGHとあいさつを交わし、先輩・後輩ならではの愉快なエネルギーを見せた。

（画像＝「EPIKASE」キャプチャ）公開されたティザー映像

さらに、MITHRAはRMとSUGAに「帰る時にサインと写真をお願いしてもいい？」と冗談交じりに問いかけ、RMが「EPIKASEがどれくらい編集されるのか分からない」と話すと、Tablo（タブロ）は「今日はお前の編集で大変になる。今日はすごいことになるぞ」と返し、場を盛り上げた。

続いて「RMビビってる！」というEPIK HIGHのやじに、RMが「ちょっとイラッとするな」と冗談交じりに不満をあらわにして応じる場面もあり、ティザーだけでも予測不能なトーク展開を予告した。

短い映像ながら、先輩・後輩の距離を感じさせない息の合ったやり取りが続き、本編で繰り広げられるトークへの期待を一層高めている。

なお、EPIK HIGHの「EPIKASE」は音楽や日常、人間関係をテーマにしたトークコンテンツとして人気を集めており、RMとSUGAが出演する本編は3月26日19時30分に公開される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇RM プロフィール

1994年9月12日生まれ。本名キム・ナムジュン。2013年6月にBTSとしてデビュー。グループ内ではリーダーとメインラッパーを担当しており、英語が堪能な頭脳派。BTSメンバーで最初にBig Hitエンターテインメントに加入したのがRMで、事務所代表のパン・シヒョクは「RMのような子はデビューさせなければいけないと思った。BTSを作ったきっかけは彼だ」とコメントしている。JUNG KOOKも「事務所見学の際にRMのラップに惹かれて事務所に入った」と明かしており、実力とカリスマ性を兼ねそなえた人物といえる。2023年12月に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

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