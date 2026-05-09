イメチェン姿も！BTS・V、JUNG KOOK＆メキシコ大統領交えた豪華“鏡自撮り”公開 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSのメンバー、Vが豪華な“鏡自撮り”を公開した。

5月9日、Vは自身のインスタグラムを更新。

【写真】V、豪華自撮り＆イメチェン披露

キャプションには、スペイン語で「パクチー抜きでお願いします」という文章を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、VがBTSのワールドツアー「「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」の一環でメキシコを訪問中に撮影したものである。現地政府から“国賓級”の歓迎を受けたBTSは、大統領の正式招待で対面を実現させた。

（写真＝V Instagram）

写真のなかのVは、大統領府のメキシコ国立宮殿のなかをメンバーと回ったほか、髪の一部を金色に染めた新たな姿を見せた。なかでも、大統領府にあるJUNG KOOKとともにピースサインを取った鏡越しの自撮りには、メキシコのシェインバウム大統領も笑顔で写っている。

投稿を目にしたファンからは、「テテ（Vの愛称）の感性が心に入ってくるね」「デートした記憶ある」「パクチー苦手なのかな？」といった反応が寄せられていた。

なお、BTSは５月7日と9～10日（現地時間）、メキシコシティのエスタディオGNPセグロスで公演を開催する予定だ。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

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