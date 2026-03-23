見上愛、間もなく朝ドラ『風、薫る』スタート！いまもドキドキ | RBB TODAY

レディスブランド「23区」の新旗艦店「SALON 23区 AOYAMA」のオープンを記念したイベントが23日に開催された。

同イベントにはブランドアンバサダーを務める俳優の見上愛が登場。人生初のテープカットで新店舗の誕生を祝った。

見上は新店舗について「今日はこのような記念すべき日に参加することができて、とても光栄です。私も本日初めて訪れたのですが、素敵な空間でゆっくりお買い物が楽しめる場所だと感じたので、皆さまにもぜひ早く体感いただきたいです」と笑顔で挨拶した。

間もなくスタートする朝ドラ『風、薫る』の撮影について「来週から私が出演する朝ドラの放送が始まります。いまもドキドキしているのですが、朝の放送を私も見ながら、支度をして、撮影に行くという日々が始まると思います」と話した。撮影については「土日にお休みなことが多いですし、一日の撮影時間も決まっているので、そんなに大変なことはなくやらせていただいています。結構健康的な生活も送れていると思います」とコメント。

ドラマの見どころについて「今回は、二人の女性が主人公のお話です。日本で初めて看護師という職業を作り、切り開いていく物語です。ダブル主人公ということで、二人がどんな関係を築いていくのか、どうやって看護の道を切り開いていくのかというところを、日々楽しみに見ていただきたいです」と魅力をたっぷり語った。

卒業シーズンでもあるこの時期にちなみ、卒業にまつわるエピソードについて聞くと「高校の卒業式の日に、友達7人くらいと、築地市場で早朝に朝ごはんを食べてから卒業式に行こうと約束をしていたのですが、当日は私含めて3人くらいしか集まらず。みんな寝坊してしまったんですよね。しかも、そのときはもう豊洲に市場が移ってしまっていて、朝に開いてるお店がぜんぜんなくて。なんとかお店を見つけて、海鮮丼をいただき、遅刻しそうになりながらダッシュで卒業式に向かいました」と青春を感じる思い出を話してくれた。

イベント終了後の質疑応答では、記者からの質問に答えた。人生初のテープカットについて聞かれると「始まる前はすごく緊張していたのですが、始まってみたらすごく楽しかったです。でも、切り終わるのが最後になってしまって、アワアワしていました(笑)」と照れ笑い。睡眠時間について尋ねられると「7時間は寝たいですけど、長ければ長いほど(笑)。いくらでも寝られます」と意外な一面を覗かせた。最近、居心地のよさを感じたエピソードについて聞かれると「初めてちっちゃな盆栽を買いました。私は緑があるとすごく癒されるので、盆栽を手に入れて可愛がっています。こちらの店舗もすごくグリーンが多い空間で、いまとても癒されています」と笑顔で語った。