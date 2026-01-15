NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』新キャスト7名発表！武田信玄役に高嶋政伸、荒木村重役にトータス松本が決定 | RBB TODAY

15日、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の新キャスト7名が発表された。

今回の発表では、武田信玄役を高嶋政伸が演じることが明らかになった。高嶋は大河ドラマ『秀吉』で豊臣秀長を演じた経歴を持つ。同作には主人公の兄・豊臣秀吉役で竹中直人も出演しており、当時を思い起こさせる顔合わせとなる。

高嶋は「驚きましたが、とても嬉しかったです。真心込めて演じさせて頂きます」とコメント。撮影への思いについては「仲野太賀さんは大好きな俳優さんなので、本当に楽しみです。また、兄者（秀吉）の竹中直人さんもご出演されておられ、当時を思い出します。当時は、常に『新鮮であること』を大切に1年間やらせて頂きました。今回も初心忘れず、とにかく『新鮮であること』を大切に演じたいです。どうぞよろしくお願い致します」と語った。

同作では武田信玄のほか、織田信長や豊臣秀長・秀吉兄弟を脅かす歴戦の敵対勢力も発表された。

荒木村重役／トータス松本（C）NHK

荒木村重役にはトータス松本が起用された。摂津有岡城主で、織田信長から摂津一国の統治を任される人物だ。トータス松本は「僕はマンガ『へうげもの』に出てくる荒木村重が、俗っぽくて胡散臭くて大好きでした。いろいろ調べてみても村重は賛否両論、かなり謎めいた武将です。天下一の卑怯者といわれた村重を、僕なりに人間臭く演じてみたいと思います」とコメントした。

浅井久政役／榎木孝明（C）NHK

浅井久政役には榎木孝明が決定。浅井長政の父で、家督を長政に譲ってからも大きな発言力を持つ人物を演じる。榎木は「時代劇の中でも時代の大転換期を描く戦国時代が最も好きなので、制作発表の時から出演を熱望していました。お声掛けいただいた時は、本当に嬉しく思わずガッツポーズをとりました」と喜びを語った。

朝倉義景役／鶴見辰吾（C）NHK

朝倉義景役は鶴見辰吾が担当する。越前の戦国大名で、浅井家とは長年よしみを通じてきたが、足利義昭を奉じて上洛した織田信長からの上洛要請に従わず対立を深めていく役どころだ。鶴見は「朝倉義景を大河ドラマで演じることは、福井県で長年、市民参加の朗読劇やミュージカルをやってきた私にとって、とても嬉しいオファーでした。やる気にみなぎってます」とコメントした。

石川数正役／迫田孝也（C）NHK

石川数正役には迫田孝也が抜擢された。徳川家康が幼い頃から近習として仕えてきた腹心ともいえる存在で、のちに豊臣秀吉との対立のなかで家康のもとを出奔する人物だ。迫田は「10年前と主君は違えど、またこの戦国の世に戻ってきたことを嬉しく思います」と語り、「前回の戦国の世はただひたすら、がむしゃらに駆け抜けた1年でしたが、今回はわずかながらの自己の成長によって、同じ時代を達観しながら生き…られそうもありません！絶対最後まで生き延びてやる！がむしゃらに駆け抜けてやる！戦って戦って、殿を天下に押し上げてやる！！」と意気込みを示した。

宮部継潤役／ドンペイ（C）NHK

宮部継潤役にはドンペイが決定。浅井長政を支える猛将で、長政が織田信長を裏切り朝倉側についたのち、小一郎・藤吉郎は継潤の調略を任されることになる。 ドンペイは「初めての大河ドラマ出演（功名が辻）も戦国時代でした あれから20年数々の大河作品に出演しましたが自分は戦国の物語が好き！『豊臣兄弟！』は、まさにド真ん中の作品のお話をいただいた時はとても嬉しく心よりの感謝でした」とコメントした。

斎藤道三役／麿赤兒（C）NHK

斎藤道三役には麿赤兒が起用された。土岐家の重臣から下剋上により美濃一国を治める戦国大名へと台頭した人物で、実の息子・義龍よりも娘婿である織田信長を高く評価した。麿赤兒は「ほんの数秒の出番だが、斎藤道三と言えば、大いに魅力的だ。喜んでオファーをお受けした」とコメントし、「気合いは入っていたが、アッという間に本番の撮影は終了。どこかのシーンで何らかのかたちでまたよろしく。と、スタッフの皆さまと未練がましくお別れしたのだった」と撮影を振り返った。

プロデューサーの高橋優香子は「昨日に続き、本日も7名のキャストを発表させていただきました。武田信玄、浅井久政、朝倉義景、荒木村重、石川数正、宮部継潤、斎藤道三。名前を並べただけでワクワクするような、まさに戦国時代を代表する武将たちです」とコメント。「それぞれの役を演じていただくにあたり、大河出演歴戦の名優ともいえる皆様をお迎えすることができました。方々が衣装をまとってセットに入ると、それだけで場の雰囲気がグッと重厚になるようなすごみを日々現場で感じております。そんな強大な壁ともいえる存在を豊臣兄弟がどのように超えていくのか、あるいは味方につけていくのか、ぜひ今後の放送にてご確認いただけますと幸いです」と語った。