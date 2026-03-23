18歳年下の日本人女性と結婚した韓国俳優、『ドラえもん』アニメ監督・芝山努さんを追悼したワケ | RBB TODAY

18歳年下の日本人女性と結婚した韓国俳優シム・ヒョンタクが、映画『ドラえもん』シリーズなどを手がけたアニメ監督・芝山努さんを追悼した。

3月22日、シム・ヒョンタクは自身のSNSに「芝山努監督の訃報。あなたが作ったアニメを見て大人になり、今は家族を築いて生きています」と投稿した。

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この日、シム・ヒョンタクは自身の『ドラえもん』コレクションも公開し、「ありがとうございます。あちらでも素晴らしい作品を作りながら、幸せに過ごしてください」とメッセージを添えた。

シム・ヒョンタクの“ドラえもん愛”は広く知られている。

これまでにも、アニメ『ドラえもん』への深い愛情をたびたび明かしてきた。特に学生時代、『ドラえもん』を見ながらつらい時期を乗り越えた経験から、特別な思い入れを持つようになったという。

（写真＝シム・ヒョンタクSNS）

一方、芝山努さんは3月6日に肺がんのため84歳で逝去した。芝山さんは1983年から2004年までの22年間にわたり『ドラえもん』の劇場版シリーズを手掛け、さらに『忍たま乱太郎』『ちびまる子ちゃん』『まじめにふまじめ かいけつゾロリ』など数多くの作品で監督、総監督を務めた。

◇シム・ヒョンタク プロフィール

1978年1月12日生まれ。1998年にモデルとしてデビューし、ドラマ『野人時代』『家に帰る道』『クク島の秘密』『三姉妹』『猟奇的な彼女』などに出演。日本アニメ『ドラえもん』のマニアという一面も持ち、劇場作品の韓国公開時には広報大使を務めたことも。2023年8月に18歳年下の日本人女性、ヒライサヤさんと結婚。2人はバラエティ番組『最近の男子ライフ－新郎授業』（原題、チャンネルA）などに出演し、結婚生活を公開している。2025年1月には長男のハルくんが誕生した。

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