柳楽優弥主演・Netflixシリーズ『九条の大罪』予告映像が公開！緊迫のシーン連発にファン「しびれる…ぞくぞくする」 | RBB TODAY

23日、Netflix Japanの公式Xアカウントが更新され、4月2日より世界独占配信されるNetflixシリーズ『九条の大罪』の予告映像が公開された。

同アカウントは、緊迫感あふれる予告映像とともに「Netflixシリーズ『九条の大罪』予告編解禁！」と報告。「『性格の悪い弁護士です』と自称し、厄介でグレーな案件ばかりを引き受ける弁護士・九条間人」と、主人公の特異なキャラクター性を紹介した。さらに、「彼の弁護は“正義”か、“悪”か。」と、作品の根幹に関わる問いを投げかけ、配信日を改めて告知している。

真鍋昌平による同名コミックを実写化した同作は、半グレやヤクザといった厄介な依頼人の案件を請け負う弁護士・九条間人が、法の力を武器に自らの正義を追求する物語。柳楽優弥が主演を務め、バディとなる烏丸真司を松村北斗が演じる。烏丸は九条の型破りな手法に疑問を抱きながらも、共に社会の闇へと迫っていく。

この投稿を見たファンからは、「ひいい、しびれる…ぞくぞくする」「予告だけで世界観に引き込まれる」「これはめちゃくちゃ面白そう」「原作を読んでいたけど、映像化でどこまで振り切れるのか」などの声が寄せられている。

※Netflixシリーズ『九条の大罪』予告映像の投稿（Netflix Japan公式Xより）