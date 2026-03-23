卓球天使・菊池日菜、体育大学の卒業を報告「決して簡単なものではありませんでした」 | RBB TODAY

「卓球天使」として知られるタレントの菊池日菜が3月22日にXを更新し、大学を卒業したことを報告した。菊池はXで袴姿の自身の写真を公開し、「大学を卒業しました。これまで支えてくださった皆さん、本当にありがとうございました」と感謝を明かした。

東京女子体育大学に在籍していたことを明かしていた菊池だが、「体育大学という環境の中でスポーツに真剣に向き合いながら過ごした4年間は、決して簡単なものではありませんでした」と振り返り、「日々の練習に加えて沢山のスポーツの専門的な知識や技術の習得にも取り組み、限られた時間の中で一つひとつをやり切る毎日でした」と明かした。

また、芸能活動は大学3年生から始めたと明かし、「新しいことに挑戦する中で、練習、授業、仕事のすべてを両立することの難しさを実感することも多くありました」と悩んだり不安な気持ちになりながらも、「そのたびに周りの方々の支えや温かい言葉に何度も助けられてきました」と周囲からの支えがあったとし、家族や先生、仲間への感謝をつづった。

菊池は、「この4年間で経験したこと、乗り越えてきたこと、出会えたすべての人たちは私にとってかけがえのない大切な財産です」とし、今後については「これまで学んだことや経験を大切にしながら、私らしく一歩ずつ成長していきたいと思います」と明かした。

最後には、「これまで支えてくださった皆さんに恩返しができるよう、これからも努力を続けていきます。これからもよろしくお願いいたします」と呼びかけていた。

※菊池日菜が大学卒業を報告

