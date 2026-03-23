BIGBANG脱退のT.O.P、ソロ歌手として本格始動！世界的アーティストと異例のタッグ | RBB TODAY

BIGBANGを脱退した歌手T.O.Pが、本格的なソロ活動に乗り出し、世界的アーティストたちとタッグを組んだ。

T.O.Pは最近、公式SNSを通じて、1stフルアルバム『ANOTHER DIMENSION』のカバーイメージを公開した。

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今回のアルバムカバーには、アメリカの伝説的なレイアウトアーティストであり、“存命の巨匠”と称される画家エド・ルシェ（Ed Ruscha）が参加し、洗練されたビジュアルを完成させた。

T.O.P側は「T.O.Pと世界的巨匠の出会いは、今回のフルアルバムの芸術的完成度を一層引き上げた」とコメントしている。

（画像提供＝TOPSPOT PICTURES）アルバムカバー

また、世界的シンドロームを巻き起こしたネットフリックスシリーズ『イカゲーム』のチェ・ギョンソン美術監督が、本作のデザインおよびミュージックビデオの美術総括を担当。チェ・ギョンソンならではの象徴的な空間構成が、T.O.Pの音楽的世界観をより立体的かつ緻密に表現し、アルバムの魅力を最大化した。

さらに、『イカゲーム2』、映画『別れる決心』『南漢山城』『甘い人生』などで独自の映像美を披露してきたキム・ジヨン撮影監督が、今回のミュージックビデオでメガホンを取った。流麗なアングルと光の美学により、まるで一本の芸術映画のような映像美を実現している。

なお、T.O.Pの1stフルアルバム『ANOTHER DIMENSION』は、4月3日18時にリリースされる。

（記事提供＝OSEN）

◇T.O.P プロフィール

1987年11月4日生まれ、本名チェ・スンヒョン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビューした。最年長メンバーであり、グループ内ではリードラッパーを務めた。2017年に義務警察として兵役をスタートさせたが、服務中に過去の大麻使用事実が明らかになり、社会服務要員に転換。2019年7月の除隊当時は秘密裏にファンミーティングを開催し、その場に駆け付けたファン一人ひとりと握手を交わすなど、ファンに対する並みならぬ愛情を見せた。2022年2月、YGエンターテインメントとの専属契約を解除。2023年5月31日、自身のインスタグラムを通じてBIGBANGを脱退したことを明言した。

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