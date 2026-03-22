SHIHO、夫・秋山成勲（50）の衝撃的な近況を暴露「毎朝更年期の薬を飲んでいる」 | RBB TODAY

モデルのSHIHOが、夫で格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）のやや衝撃的な近況を公開した。

去る3月20日、韓国で放送されたKBS2『新商品発売～コンビニレストラン』には、秋山成勲に続き、野心的に優勝を狙ってやってきた新米シェフのSHIHOが出演した。

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SHIHOは、体型維持の秘訣として、日本、ヨーロッパ、アメリカなどで人気を博している「マクロビオティック」食を紹介した。穀物、野菜、タンパク質、海藻類をバランスよく摂取するこの食事法について、彼女は「しっかり食べれば、老けずに健康になる」と、長年スタイルを維持できる秘密を伝授した。

特にこの日、SHIHOは山芋を切っている最中に生の状態で味わい、感嘆の声を漏らした。彼女は「山芋は『山のうなぎ』と呼ばれるほど、精力にいい」と目を輝かせると、突然夫に言及し、注目を集めた。

（写真＝KBS2）SHIHO

SHIHOは、「チュさんは最近更年期に入って、薬を飲み始めた」と暴露し、「朝起きると毎日更年期の薬を飲んでいる」とクールに近況を伝えた。

続けて、彼女は「チュさんに山芋を絶対に食べさせなきゃ」と、夫の気力回復のために“精力メニュー”を用意するという、突飛でありながらも愛情のこもった決意を伝え、スタジオを爆笑させた。

（記事提供＝OSEN）

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