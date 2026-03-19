映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』興行収入25億円突破！CGクリエイター陣によるお祝いムービー第2弾が公開 | RBB TODAY

現在公開中の映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』が、公開から48日間（1月30日～3月18日）で興行収入25億円、観客動員148万人を突破した。これを記念し、19日にガンダム公式YouTubeチャンネル『ガンダムチャンネル』にてCGクリエイター陣によるお祝いムービー第2弾が公開された。

Ⓒ創通・サンライズ

1月30日から上映を開始した同作は、公開48日間で興行収入25億264万8920円、観客動員148万9165人を記録。2021年に公開された前作『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』の最終興行収入22.3億円を上回り、現在も大ヒット上映中となっている。

公開されたお祝いムービーについて、第1弾ではΞ（クスィー）ガンダムとTX-ff104アリュゼウスがシャンパングラスで乾杯する姿が描かれたが、今回の第2弾では「あのMS（モビルスーツ）」が登場する映像に仕上がっている。

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同作は、2021年6月に第1章が劇場公開され、ハードでリアリスティックな戦闘演出とキャラクターたちの繊細な会話劇・心理描写が話題を呼んだシリーズの最新作。U.C.0105、シャアの反乱から12年後を舞台に、圧政を強いる地球連邦政府に対し政府閣僚暗殺という手段で抵抗を開始した「マフティー」のリーダー、ハサウェイ・ノアの数奇な運命を描く。

※『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』CG クリエイター陣によるお祝いムービー第2弾