本田真凜、淡いブルー系コーデで雪の北海道を満喫！冬旅ファッションを披露 | RBB TODAY

プロフィギュアスケーターの本田真凜が3月15日にインスタグラムを更新。冬の北海道旅行を満喫したことを明かした。

本田は「2025のToDoリストのやり残し『冬の北海道に行きたい』を爆速で回収してきました」と昨年やり残していたという北海道旅行を敢行したことを報告。

ポストでは冬ファッションで北海道を楽しむ本田の写真が公開されていた。

本田は、グレーの膝丈コートに淡いブルーのボタン付きカーディガン、デニムパンツという統一感のあるコーディネートを披露。特に目を引くのは、パウダーブルーの大きめファーイヤーマフで、雪景色と調和した淡いカラーリングが上品な印象を作り出していた。

また、雪の針葉樹を背景にしたショットでは、白い手袋を着用し両手を前で組んだ清楚なポーズで、穏やかな表情を見せていた。

さらに赤いスーツケースと共に撮影された写真では、クリーム色のファー付きキャップを合わせ、笑顔で旅の楽しさを表現。赤いスーツケースがアクセントカラーとなり、カジュアルでありながらスタイリッシュな冬旅ファッションを完成させていた。

このポストには、「めっちゃ可愛い～」「お名前マリンちゃんやのにめっちゃ冬似合うやんね」「雪が似合う映えすぎてて最高にメロい」という声が集まっていた。

※【写真】本田真凜が冬の北海道を満喫

