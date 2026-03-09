[Alexandros]磯部寛之、NHK大河『豊臣兄弟！』で初のドラマ出演！四国の雄・長宗我部元親役に | RBB TODAY

8日、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』にて四国の雄・長宗我部元親役を[Alexandros]のメンバーである磯部寛之が演じることが発表された。磯部は初のドラマ出演にして大河の重要な役を担う。

長宗我部元親は土佐(現在の高知県)の戦国武将で、元は信長と同盟を結んでいたが、やがて四国の有力な大名となり織田氏と対立する。秀長と秀吉は、のちに元親と大戦を構えることになる。磯部は「オファーを頂いた直後に高知県へ赴き、長宗我部元親のお墓参りをしご挨拶もさせて頂きました。土佐のコンビニエンスストアに長宗我部元親ライターが売られているのを発見した際には、改めて彼の人気を肌で感じ身が引き締まる思いでした」とコメント。

あわせて堺の商人や将軍足利義昭の側近、浅井家家臣なども発表された。

堺の豪商・今井宗久役を和田正人が演じる。今井宗久は商人たちによる自治組織・会合衆の一人で、信長をはじめ戦国大名と深いかかわりを持つ。茶人としても知られ、千利休、津田宗及とともに茶の湯の三大宗匠と称される。

今井宗久/和田正人

同じく堺の豪商で茶人の津田宗及役をマギーが演じる。上洛した信長は会合衆に多額の矢銭(軍用金)を要求し、会合衆の中心人物であった宗及は対応を迫られる。

津田宗及/マギー

また、室町幕府の将軍に仕えた奉公衆・三淵藤英役を味方良介が演じる。側近として義昭の将軍職就任のために奔走する。義昭と信長の関係が悪化していく中、義昭に献身的に仕える。

三淵藤英/味方良介

ま近畿で一大勢力を誇った三好氏の重臣・三好三人衆の一人、岩成友通役を阿部亮平が演じる。松永久秀とは深い因縁がある。信長が上洛すると激しく抵抗する。

石成友通/阿部亮平

浅井長政の重臣・遠藤直経役を伊礼彼方が演じる。長政が市をめとって信長と同盟を結んだことを快く思っておらず、長政の父・久政とともに織田を排除すべく動く。

遠藤直経/伊礼彼方

さらに、越前の戦国大名・朝倉氏の一門で義景の従弟、朝倉景鏡役を池内万作が演じる。織田信長を警戒し、越前を守るべく浅井長政に働きかける役を演じる。