日本人メンバー所属のUNIS、約9カ月ぶりの日本ファンミーティング開催！チケット先行販売も開始 | RBB TODAY

UNISが日本ファンとの熱い再会を予告した。

UNISは3月29日、東京・飛行船シアターにて「2026 UNIS TOKYO FANMEETING MoshiMoshi This is UNIS!」を開催し、日本のファンと対面する。

【注目】UNISの日本人メンバー、公演中に失神

今回のファンミーティングは、昨年6月に開催されたアジアファンコンツアー東京公演以来、約9カ月ぶりとなる日本での再会だ。

公演は13時と18時30分の計2回にわたって行われる。公式ファンクラブ「EverAfter」に向けた特別なステージや多彩なプログラムを披露し、ファンと深く交流する予定だ。

チケット販売の熱気も凄まじい。先月行われたファンクラブ先行販売に続き、本日（3日）正午からは公式SNSを通じた先行予約が開始された。今後、12日のプレイガイド先行を経て、20日から一般販売が進行される予定だ。

（画像＝F＆Fエンターテインメント）

UNISはこれまで、日本市場において独歩的な活動を展開し、その地盤を固めてきた。昨年、シンガーソングライターの乃紫（noa）とコラボレーションした『Shaking My Head』をはじめ、『もしもし♡』『mwah…』など計3枚のデジタルシングルをリリースし、音楽的ポテンシャルを誇示した。

特に年末には、K-POPグループとして初めて2年連続で日本の年末歌謡祭『ももいろ歌合戦』に出演するなど、日本での爆発的な人気を証明している。

ファンミーティングのタイトルにも引用された楽曲名『もしもし♡』のように、日本のファンへより親しみやすく歩み寄るUNIS。彼女たちの今後の行歩に、世界中のK-POPファンから熱い視線が注がれている。

◇UNIS プロフィール

2024年1月に終映した韓国SBSのオーディション番組『UNIVERSE TICKET』を通じて結成された8人組ガールズグループ。韓国出身4人（パン・ユナ、イム・ソウォン、オ・ユナ、ジン・ヒョンジュ）、日本出身2人（ナナ、コトコ）、フィリピン出身2人（エリシア、ゼリーダンカ）で構成された。グループ名には、ユニバースから始まった自分たちのストーリーを一緒に書いていこうという意味が込められている。2024年3月27日、1stミニアルバム『WE UNIS』でデビューした。

■【写真】日本人メンバー・コトコ、可愛すぎる“ロリータ姿”

■【写真】UNIS＆乃紫、仲良しSHOT

■【写真】UNIS、“セーラー服×メガネ”姿で可愛さ限界突破