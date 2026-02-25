NHK『The Covers』番組12年の秘蔵映像から“激レアカバー”を放送！井上陽水による宇多田ヒカルの名曲アレンジなど10曲披露 | RBB TODAY

3月8日放送の『The Covers』（NHK BS）にて、番組12年の歴史から厳選された「激レアカバーコレクション」が特集される。
同番組はまもなくスタートから13年目を迎え、これまでに900作近くのカバーを披露してきた。今回はその中から選りすぐりのパフォーマンスが放送される。ラインナップには、鈴木雅之によるYOASOBIの「怪物」、吉井和哉によるピンク・レディーの「ウォンテッド(指名手配)」、Coccoによる尾崎豊の「I LOVE YOU」、矢野顕子による佐野元春の「SOMEDAY」などが並ぶ。
さらに、東京スカパラダイスオーケストラ×奥田民生による笠置シヅ子の「ジャングル・ブギー」、UAによるC-C-Bの「Romantic が止まらない」、ウルフルズによる茶木みやこの「まぼろしの人」、斉藤和義による内山田洋とクール・ファイブの「東京砂漠」、井上陽水×オルケスタ・デ・ラ・ルスによる宇多田ヒカルの「SAKURAドロップス」も届けられる。
ゲストとして中島美嘉、ハナレグミ、星屑スキャット、森崎ウィンの4組が出演。また、ハナレグミはチャップリン作曲の「Smile」を新規カバーとして披露する。
