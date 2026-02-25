 NHK『The Covers』番組12年の秘蔵映像から“激レアカバー”を放送！井上陽水による宇多田ヒカルの名曲アレンジなど10曲披露 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 音楽 記事

NHK『The Covers』番組12年の秘蔵映像から“激レアカバー”を放送！井上陽水による宇多田ヒカルの名曲アレンジなど10曲披露

エンタメ 音楽
注目記事
『The Covers 』（C）NHK
  • 『The Covers 』（C）NHK
  • 『The Covers 』（C）NHK
  • 『The Covers 』（C）NHK
  • 『The Covers 』（C）NHK
  • 『The Covers 』（C）NHK

　3月8日放送の『The Covers』（NHK BS）にて、番組12年の歴史から厳選された「激レアカバーコレクション」が特集される。


『The Covers 』（C）NHK

　同番組はまもなくスタートから13年目を迎え、これまでに900作近くのカバーを披露してきた。今回はその中から選りすぐりのパフォーマンスが放送される。ラインナップには、鈴木雅之によるYOASOBIの「怪物」、吉井和哉によるピンク・レディーの「ウォンテッド(指名手配)」、Coccoによる尾崎豊の「I LOVE YOU」、矢野顕子による佐野元春の「SOMEDAY」などが並ぶ。


『The Covers 』（C）NHK

『The Covers 』（C）NHK

　さらに、東京スカパラダイスオーケストラ×奥田民生による笠置シヅ子の「ジャングル・ブギー」、UAによるC-C-Bの「Romantic が止まらない」、ウルフルズによる茶木みやこの「まぼろしの人」、斉藤和義による内山田洋とクール・ファイブの「東京砂漠」、井上陽水×オルケスタ・デ・ラ・ルスによる宇多田ヒカルの「SAKURAドロップス」も届けられる。

　ゲストとして中島美嘉、ハナレグミ、星屑スキャット、森崎ウィンの4組が出演。また、ハナレグミはチャップリン作曲の「Smile」を新規カバーとして披露する。


中島美嘉、2026年アジアツアー開催決定！バンドに生演奏ストリングスを加えた特別編成で名曲披露 | RBB TODAY
画像
中島美嘉が2026年アジアツアーを開催し、特別編成で名曲を披露予定。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/20/239888.html続きを読む »

井上陽水、宇多田ヒカルを絶賛！「どういう発見があるんだろうと思わせるアーティスト」 | RBB TODAY
画像
今年約6年ぶりに音楽活動を再開した宇多田ヒカルが22日の「SONGS」（NHK）に出演。番組では宇多田の「SAKURAドロップス」をカバーし、宇多田の音楽をリスペクトしているという井上陽水がVTRで出演し、宇多田の魅力を語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2016/09/23/145476.html続きを読む »

GOLDEN BEST - 井上陽水
￥2,691
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

【Amazon.co.jp限定】MARTINI DUET DELUXE (初回生産限定盤) - 鈴木雅之 (メガジャケ付)
￥7,700
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top