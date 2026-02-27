 倖田來未、3月開催の香港公演が不可抗力により中止に......主催者が声明「無念の思いでいっぱい」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

倖田來未、3月開催の香港公演が不可抗力により中止に......主催者が声明「無念の思いでいっぱい」

エンタメ ブログ
注目記事
倖田來未【撮影：小宮山あきの】
  • 倖田來未【撮影：小宮山あきの】

　16日、倖田來未のオフィシャルファンクラブにて、3月21日に香港で開催を予定していたKODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2026 De-CODE in Hong Kongの中止が発表された。

　昨年11月の高市早苗首相の「台湾有事」をめぐる発言以降、日本人アーティストによる中国での公演やイベントの中止・延期が相次いでいる。今回、開催中止の理由については所属事務所は「不可抗力の事由により」と説明。来場を心待ちにしていたファンに向けて謝罪した。

　あわせて主催者である香港聯藝機構有限公司もコメントを発表。「公演の準備開始以来、多くのお客様より熱いご期待を寄せていただき、主催者ならびにアーティストチーム一同も、高品質な公演をお届けするため、多大な尽力をしてまいりましたが、このような結果となりましたことにつきまして、お客様と同様に、私たちも深い残念と無念の思いでいっぱいです。」と心境を明かした。

　チケットは購入者側での手続きは不要で、支払い時の経路を通じて全額が自動返金される。返金は明日以降、香港カレンダー基準で14営業日以内に行われる。


博多大吉、倖田來未のプロレス愛に驚き「とんでもなく小さな大会にも…」 | RBB TODAY
画像
博多大吉は倖田來未のプロレスへの熱意に驚き、小さな試合にも全力を尽くす姿勢を称賛した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/15/240993.html続きを読む »

浜崎あゆみ、上海公演を開催直前に急遽中止......「言葉になりません」と胸中を吐露 | RBB TODAY
画像
浜崎あゆみが上海公演中止を謝罪し、スタッフやファンへの思いを綴った。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/28/240220.html続きを読む »

KODA KUMI LIVE TOUR 2024 ～BEST SINGLE KNIGHT～(DVD2枚組) [DVD]
￥5,919
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
【メーカー特典あり】KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 ～De-CODE～ (DVD) - 倖田來未（特典：ポストカード）
￥7,480
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top