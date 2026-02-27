倖田來未、3月開催の香港公演が不可抗力により中止に......主催者が声明「無念の思いでいっぱい」 | RBB TODAY

16日、倖田來未のオフィシャルファンクラブにて、3月21日に香港で開催を予定していたKODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2026 De-CODE in Hong Kongの中止が発表された。

昨年11月の高市早苗首相の「台湾有事」をめぐる発言以降、日本人アーティストによる中国での公演やイベントの中止・延期が相次いでいる。今回、開催中止の理由については所属事務所は「不可抗力の事由により」と説明。来場を心待ちにしていたファンに向けて謝罪した。

あわせて主催者である香港聯藝機構有限公司もコメントを発表。「公演の準備開始以来、多くのお客様より熱いご期待を寄せていただき、主催者ならびにアーティストチーム一同も、高品質な公演をお届けするため、多大な尽力をしてまいりましたが、このような結果となりましたことにつきまして、お客様と同様に、私たちも深い残念と無念の思いでいっぱいです。」と心境を明かした。

チケットは購入者側での手続きは不要で、支払い時の経路を通じて全額が自動返金される。返金は明日以降、香港カレンダー基準で14営業日以内に行われる。