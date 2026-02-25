「可愛いの大渋滞」LE SSERAFIM・チェウォン＆ITZY・リア、意外な“犬友”ショットに反響殺到！ | RBB TODAY

LE SSERAFIMのチェウォンとITZYのリアが、意外な交友関係を披露し、注目を集めている。

チェウォンは2月25日、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】直視できない…チェウォン、無防備な胸元

公開された写真には、愛犬のポメラニアン「シロ」と共に公園を訪れた彼女の姿が収められている。そこで視線を釘付けにしたのが、共に写真に写っていたリアの存在だ。

リアもまた、愛犬のポメラニアン「ベラ」を連れて公園を訪れていた。二人は仲睦まじく愛犬を抱きかかえ、お揃いのポーズを決めるなど、プライベート感溢れる温かな雰囲気で見る者を和ませた。

この投稿に対し、ファンからは「尊すぎる」「可愛いの大渋滞」「最高のわんちゃん交流会」「仲良かったんだ」といった熱い反応が次々と寄せられている。

（写真＝チェウォンInstagram）2～4枚目チェウォン（左）とリア

なお、チェウォンが所属するLE SSERAFIMは、去る1月31日・2月1日にアンコール公演「LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN SEOUL」を開催。一方、リアが所属するITZYも、2月13日から15日にかけてソウルで「ITZY 3RD WORLD TOUR〈TUNNNEL VISION〉」ソウル公演を成功させた。

◇チェウォン プロフィール

2000年8月1日生まれ。2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューした。透き通るような歌声に定評があり、日本のバラエティ番組出演時には、ZONEのヒット曲『secret base ～君がくれたもの～』のフレーズをアカペラで歌ったことも。韓国では「グループ内で一番均整の取れた体形をしている」とされており、小さな頭や華奢なスタイルがたびたび話題となる。IZ*ONE解散後、2022年5月にLE SSERAFIMのリーダーとしてデビュー。

◇リア プロフィール

2000年7月21日生まれ。本名チェ・ジス。2019年2月にITZYのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインボーカルを担当。歌唱力の高さがデビュー前から評価されており、ITZYのメンバー発表の際にはメディア各所がリアを「JYPの秘密兵器」と紹介した。過去に一度SMエンターテインメントに所属するも、親の反対によって退社している。カナダ留学の経験があり、「リア」という芸名は自身の英名「ジュリア」からとったもの。

■【写真】胸元にスリット…リア、アイドルらしからぬ大胆衣装

■【写真】「聖地巡礼しないと」リア、すっぴんで沖縄散策

■【写真】チェウォン、美背中全開の水着ショット