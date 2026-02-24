大阪・関西万博パビリオングルメ提供店を紹介！ガイドブック「万博グルメ食べに行こ！」が24日に発売 | RBB TODAY

大阪・関西万博のパビリオングルメを再び味わえる飲食店を紹介するガイドブック「万博グルメ食べに行こ！」(ぴあMOOK関西)が24日に発売される。



万博グルメ食べに行こ! (ぴあMOOK関西)

昨年閉幕した大阪・関西万博では、世界各国の料理が多くの来場者を魅了した。万博終了後も、関西エリアには出展国の料理を提供する飲食店が数多く存在している。



同書は、パビリオンのレストラン運営に協力した飲食店や、出展国の地域料理を提供する関西エリアの飲食店を紹介するグルメガイドブックだ。

巻頭特集では「あの感動をもう一度!パビリオングルメ提供店へ」と題し、万博で人気を集めた料理を提供する店舗を掲載。万博に出店していたレストランや、パビリオンのレガシーに出合える店も紹介している。



「万博LOVERに聞く!思い出がよみがえる会場グルメ」では、万博ファンの声を通じて当時の味を振り返る。「万博出展国の味が楽しめる!世界各国レストランガイド」では、中東、アフリカ、欧州・大洋州、北米・中南米、アジア・コモンズ館の各エリア別に、出展国の料理を提供する飲食店を網羅している。



コラムでは「世界を旅するレストラン」「世界の料理を日替わりで」といった特色ある店舗を取り上げ、輸入食材ショップガイドも掲載する。