マクドナルドの“ポケベル投稿”が話題に！ドラマ『ポケベルが鳴らなくて』保坂育未役の裕木奈江も反応「若いので読めません」 | RBB TODAY

23日、マクドナルドが公式Xを更新。ポケベルでメッセージを送る形式の投稿が、SNSで話題となっている。

同社が投稿したのは、ポケベルに「256962692104925283691193」という数字が表示された画像。「読めますか…？…大人のあなたに…メッセージです…」と添えて投稿した。

実はこの投稿は、25日から約3年ぶりにリニューアルする「プレミアムローストコーヒー」（ホット）のプロモーションだ。数字を2桁ずつに区切り、ポケベルのベル打ち表に当てはめると、「こーひーがりにゅーある（コーヒーがリニューアル）」というメッセージが読み取れる。

Xでは「ポケベル持ってた頃、公衆電話から必死に打ってたの思い出した」「懐かしい」「コーヒーがリニューアルだと！？」「高校時代にめっちゃ使ってた」といった声が上がった。一方、若い世代からは「良かった、私まだ子供みたい。まったくわからん。わかるやついるのか？」「本気で考えたけど難し過ぎる」「使ったことないから読めない…」などの反応も寄せられている。

また、1993年に放送されたドラマ『ポケベルが鳴らなくて』（日本テレビ系）で主人公の保坂育未を演じた裕木奈江も、同投稿を引用して「若いので読めません」とコメント。ファンからは「ポケベルがテーマのドラマに出てたやん」「あなたのベルは鳴らないでしょ」といったツッコミが寄せられた。

※マクドナルドのポケベルを使った投稿（マクドナルド公式Xより）