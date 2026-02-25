五輪中に交際に発展？男子フィギュアのマリニンと韓国の有望株イ・ヘインに熱愛説 | RBB TODAY

韓国女子フィギュアスケート選手のイ・ヘインと、アメリカ男子フィギュア選手であり世界ランキング1位のイリア・マリニンに熱愛説が浮上した。

最近、海外のスポーツメディアは、両選手が「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」の期間中に親密な関係に発展したという推測が出ていると報じた。

【話題】イ・ヘイン、韓国フィギュア界を騒がせたスキャンダル

熱愛説の発端となったのは、SNSで捉えられた2人の交流だ。お互いの投稿に「いいね」を押し続け、コメントを残す姿がファンの間で話題となった。

さらに、選手村やミラノ市内で一緒にいる姿を収めた写真がネットを通じて拡散され、疑惑はさらに深まった。一部のファンは、「単なる同僚以上の雰囲気だ」として、交際の可能性を提起している。

マリニンは、男子シングル屈指の実力を誇る次世代スターで、高難度のジャンプを武器に世界的な舞台で存在感を放ってきた。イ・ヘインも着実な成長を遂げ、国際大会で競争力を証明しながら、韓国女子フィギュアの主軸として定着している。奇しくも、今回の冬季五輪では両選手ともにシングル8位に終わった。

ただし、現在まで両選手は熱愛説に関する公式な立場は明らかにしていない。選手個人のプライバシーに関わる領域であるだけに、慎重なアプローチが必要だという声も上がっている。

なお、グローバルに活躍中の2人の名前が挙がったことで、今回の熱愛説の事実関係に世界中のファンの関心が集まっている。

◇イ・ヘイン プロフィール

2005年4月16日生まれ。韓国・大田広域市出身。身長164cm。大韓民国のフィギュアスケート選手。高麗大学在学中。幼少期から“キム・ヨナの後継者”として将来を期待された有望株。2023年3月の四大陸選手権でキム・ヨナ以来14年ぶり、韓国勢史上2人目の金メダルを獲得。同年4月の世界国別対抗戦では韓国の銀メダル獲得に貢献した。

