全員揃っての旧正月あいさつは今年で最後…ZEROBASEONE、情熱をキーワードにファンを鼓舞 | RBB TODAY

9人でのメッセージは今回が最後だ。

ZEROBASEONEがファンに特別な言葉を届けた。

ZEROBASEONEは2月17日、公式YouTubeチャンネルで旧正月のあいさつ動画を公開。「2026年、丙午年の新年が明けた」と切り出し、「2026年は情熱と自由を象徴する赤い馬の年だという。2026年のキーワードが“情熱”であるだけに、ZEROSE（ファンネーム）も新年に立てた目標をすべて達成できるよう、情熱に満ちた1年になることを願う」と伝えた。

続けて「僕たちを愛してくださる皆さん、そして僕たちが愛するZEROSEの皆さん、全員が病気にかからず、健康な2026年になることを願っている。おいしいものをたくさん食べながら楽しい旧正月連休を過ごしてほしい。あけましておめでとうございます」と述べている。

なおZEROBASEONEは2月12日、ソン・ハンビン、キム・ジウン、ソク・マシュー、キム・テレ、パク・ゴヌクの再契約を発表し、5人体制に再編されることを明らかにした。

ジャン・ハオ、リッキー、キム・ギュビン、ハン・ユジンは3月13～15日にソウルKSPO DOMEで開催される「2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR『HERE＆NOW』ENCORE」公演を最後に、グループを離れる予定だ。

◇ZEROBASEONE（ZB1）プロフィール

ガールズグループKep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1＝ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。

