今年は韓服着用せず…ILLIT、東洋美あふれる装いで旧正月あいさつ「健康と幸せが訪れますように」 | RBB TODAY

ILLITが旧正月を迎え、ファンに向けて希望に満ちた新年のあいさつを届けた。

ILLITは2月17日、公式チャンネルを通じて2026年の旧正月あいさつ動画を公開。メンバーは東洋的な魅力あふれる衣装に身を包み、それぞれの個性を披露した。

【写真】韓服姿のILLIT

ILLITは「GLLIT（ファンダム名）と一緒に迎える旧正月が、もう3回目だなんて本当に時間が早く感じる」と語り、「いつもそばで応援してくれるGLLITの皆さんのおかげで、私たちは一年ごとにさらに成長することができた。これからもより良い姿で恩返しできるよう、一生懸命頑張る」と感謝の思いを伝えた。

（写真提供＝BELIFIT LAB）ILLIT

さらに「旧正月だけは忙しい日常を少し手放し、ご家族や大切な人とともに穏やかで温かい時間を過ごしてほしい。皆さんに健康と幸せがたくさん訪れますように」とメッセージを送った。

なお、ILLITは初のライブツアー「ILLIT LIVE ‘PRESS START♥’」を控えている。3月14～15日にソウル・チケットリンクライブアリーナで幕を開け、その後は愛知、大阪、福岡、兵庫、東京を経て香港まで、国内外7都市で開催される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

