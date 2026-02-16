IVE・ガウル＆リズ、“無敵ビジュアル”炸裂！新ALキャンペーンフィルムでカムバックへの期待値上昇 | RBB TODAY

IVEのガウルとリズが、新アルバムのキャンペーンフィルムを公開し、カムバックへの熱気をさらに高めた。

所属事務所STARSHIPエンターテインメントは2月15日、IVE公式SNSを通じて、2月23日にリリース予定の2ndフルアルバム『REVIVE+』の「THE NARCISSISTIC GURLS CAMPAIGN」コンテンツを順次公開。今回はガウルとリズの映像がベールを脱いだ。

公開されたコンテンツで2人は、それぞれの魅力を最大限に引き出したビジュアルで視線を圧倒した。

まず、ピンクカラーのヘアスタイルで登場したガウルは、「Training：Face Control 101」というコンセプトのもと、無表情と微笑みを自在に行き来しながら存在感を発揮。「This is my customer service face（これは私のサービス用の顔）」というフレーズとともに、自身のビジュアルへの自信を堂々とアピールした。

絵文字に合わせて多彩な表情を見せる一方、周囲のささやきにも揺るがない眼差しを保ち、自己確信とユーモアを同時に表現している。

（画像＝STARSHIPエンターテインメント）ガウル

一方のリズは、持ち前の洗練されたイメージにヘルシーなエネルギーを加え、“ホットガール”の王道を体現。

「Training：Hot Girl Poses 101」というコンセプトのもと、メンバーたちとエアロビクスに没頭しながらさまざまなポーズを披露し、自己管理に本気で取り組む姿で笑いを誘った。

さらに、「are you free today?（今日空いてる？）」という問いに「no im expensive everyday（いいえ、私は毎日高いの）」と答え、仕事に集中する姿で軽快な魅力を発揮。自らの自叙伝『あなたもリズになれる』を手に自身を鼓舞する場面は、新曲『BLACKHOLE』で届ける主体的なメッセージを予感させる。

（画像＝STARSHIPエンターテインメント）リズ

ガウルとリズは、チーム活動にとどまらず、多方面でアーティストとしての領域を広げている。

ガウルは昨年のワールドツアーや年末ステージで披露した4thミニアルバム収録曲『♥beats』や、3rdミニアルバム収録曲『TKO』の振付制作に参加。パフォーマーとしての幅広いスペクトラムを証明した。

リズは独自の歌声を武器に、OSTやバラエティ番組、年末歌謡祭のスペシャルソロステージまでこなし、ボーカリストとしての存在感を強く印象づけている。

IVEはこれまで掲げてきた“自己愛”や“自己確信”の物語を、今作でさらに拡張。「私」から「私たち」へと視線を広げた2ndフルアルバムの有機的なストーリーは、タイトル曲『BLACKHOLE』へとつながり、新たなチャプターの幕開けを告げる見通しだ。

2月9日に先行公開された『BANG BANG』が国内外チャート上位を席巻し、圧倒的な人気を証明しているだけに、本格的なカムバック活動への期待はこれまで以上に高まっている。

なお、IVEの2ndフルアルバム『REVIVE+』とタイトル曲『BLACKHOLE』は、2月23日18時に各種オンライン音楽配信サイトを通じて正式リリースされる。

（記事提供＝OSEN）

◇ガウル プロフィール

2002年9月24日生まれ。韓国・仁川出身。本名キム・ガウル。中学校3年生の時、「仁川青少年ダンス大会」予選でSTARSHIPエンターテインメントにスカウトされた。他の芸能事務所からもスカウトされたことがあったが、STARSHIPにスカウトされた時期の「タイミングがよかった」と言っている。2021年12月1日、6人組ガールズグループIVEのメンバーとしてデビューした。練習生期間は4年半と、メンバーの中では一番長い。

◇リズ プロフィール

2004年11月21日生まれ。2021年12月1日、6人組ガールズグループIVEのメンバーとしてデビューした。デビュー曲『ELEVEN』をはじめ、『LOVE DIVE』『After LIKE』が3連続ヒットを記録し、一気に人気ガールズグループの仲間入りを果たした。グループではユジンと共にメインボーカルを務める。メンバーによると、恥ずかしがり屋だが、親しくなると気さくでおもしろい一面があるとのこと。

