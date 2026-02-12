のん、丘みつ子から教わった“秘伝の水餃子”に大ハマり！「100個作って2日で全部食べてしまいました」 | RBB TODAY

俳優・アーティストののんが11日、アメーバオフィシャルブログを更新。女優の丘みつ子と撮影オフショットを公開するとともに、丘から教わった“秘伝”の水餃子を100個完食したことを明かした。



のん（写真はのんの公式ブログから）

のんは、timeleszの菊池風磨が主演を務める中京テレビ・日本テレビ系水曜プラチナイト『こちら予備自衛英雄補?!』（毎週水曜深夜0：24）に出演中。この日、「秘伝の」と題してブログを更新し、共演する丘に「皮から作る水餃子のレシピを教わって、お家で作ってみたら美味しすぎて感動」と報告した。さらに「計100個作って2日で全部食べてしまいました」と驚きの告白。「体調管理とか忘れて食べまくり、美味しく満たされた」と、思わず箸が止まらなくなった様子をユーモアたっぷりにつづっている。

投稿では、役衣装のまま並んだ2ショットも公開。黒のインナーに迷彩柄の衣装をまとったのんは満面の笑みを見せ、丘もネイビーのトップスに黒の防具を着用した姿で柔らかな表情を浮かべている。のんは丘が演じる“フジワラ”について「フジワラさんがかっこいい」ともつづり、「こち予備みてね」と番組をアピールした。

この投稿にファンからは「そんなに細いのに、ご飯6合伝説に新たな1ページ」「１回教わっただけで秘伝の水餃子が作れてしまうのも、一種の能力かも」「たまにはど～んとたべちゃって」「のんちゃんと丘さんは親子以上の歳の差ですが、なかなか良いコンビ」「二人ともカワイイ」「丘さんも変わらず存在感を放っててみんなの能力がおもしろすぎる(笑)」「強烈なフジワラの役作り素晴らしい」などの声が寄せられている。