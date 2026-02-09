メンバーに見送られ…MONSTA X最年少メンバー・I.M、本日（9日）入隊「元気に戻ってくる」 | RBB TODAY

MONSTA XのI.Mが入隊した。

2月9日、陸軍訓練所に入所したI.Mは、基礎軍事訓練を終えた後、陸軍の現役兵として部隊に配属される。

【写真】MONSTA Xメンバーの“坊主頭”

I.Mは「最近ワールドツアーをスタートし、MONBEBE（公式ファンクラブ名）とより近くであいさつを交わせて本当に幸せだった。入隊前に良い思い出を残せたようでよかった」と心境を明かし、「体に気をつけて軍生活をしっかり終え、元気に戻ってくる。再会する日までMONBEBEも心身ともに健やかに過ごしてほしいし、メンバーたちの活動も引き続き応援してほしい。MONBEBE、愛してる」とメッセージを送った。

I.Mは、MONSTA Xのメンバーの中で最後に入隊したメンバーとなる。彼の入隊により、しばらくの間は完全体での活動が一時休止となるが、MONSTA Xはワールドツアーをはじめとするさまざまな活動を通じて、ファンとの交流を続けていく予定だ。

（写真提供＝STARSHIPエンターテインメント）MONSTA X

2015年にMONSTA XとしてデビューしたI.Mは、グループ活動にとどまらず、作詞・作曲・プロデュース、MCなど多方面で才能を発揮してきた。デビューアルバムから作詞・作曲に参加し、MONSTA Xならではの強烈な音楽的カラーを確立するとともに、流暢な英語力を武器にグループのグローバルな活動にも大きく貢献してきた。

2021年にはグループで最初にソロアーティストとして始動。全曲を自作曲で構成したソロデビューアルバム『DUALITY』を通じて、MONSTA Xとは異なる、内省的で幻想的な音楽世界を築いた。同作は、iTunesの18の国と地域でトップアルバムチャート1位を記録したほか、収録曲すべてがビルボードのワールド・デジタル・ソング・セールス・チャートにランクインするなど、目覚ましい成果を収めた。

その後もHIPHOPやR&B、ジャズなどジャンルの枠を越えて音楽的スペクトラムを広げ続けてきたI.Mは、2024年に初のソロワールドツアー「I.M WORLD TOUR 2024 Off The Beat」を成功裏に開催。ヨーロッパ、アメリカ、カナダ、アジアなど計10カ国18都市を巡り、ソロアーティストとしての確かな実力を証明した。

（写真提供＝STARSHIPエンターテインメント）MONSTA X

グループとソロを行き来しながら“オールラウンダー・アーティスト”としての地位を確立したI.Mは、最近開催された「2026 MONSTA X WORLD TOUR ‘THE X : NEXUS’」のソウル公演でも、未公開のソロ曲『ERROR 404』のステージを披露し、圧倒的な存在感を改めて印象づけた。

なお、I.Mが所属するMONSTA Xは、2月6日にアメリカ向けデジタルシングル『growing pains』をリリースしている。

