村重杏奈、父のサプライズ登場に驚き！人生初となる“親子ふたり旅”で屋久島へ | RBB TODAY

2月9日19時からバラエティー番組『呼び出し先生タナカSP』（フジテレビ系）が放送される。

同番組は、さまざまなゲストが生徒として担任のタナカ先生(田中卓志)に呼び出され、学校にまつわる一斉テストに挑戦させられる、勉強と笑いを融合したお笑い教育バラエティーだ。



『呼び出し先生タナカSP』（フジテレビ系）



『呼び出し先生タナカSP』（フジテレビ系）



『呼び出し先生タナカSP』（フジテレビ系）

今回タナカ先生に呼び出されたのは、岡田圭右(ますだおかだ)、柏木由紀、曽野舜太(M!LK)、中島ひとみ、新浜レオン、ふかわりょうの優等生芸能人たち。岡田と柏木と中島は番組初参戦となる。また番組おなじみのメンバー、猪狩蒼弥(KEY TO LIT)、やす子も登場し、優等生芸能人たちと共に優勝争いに参戦する。



『呼び出し先生タナカSP』（フジテレビ系）



『呼び出し先生タナカSP』（フジテレビ系）



『呼び出し先生タナカSP』（フジテレビ系）

「知りたがリスト・村重の新常識テスト」は、村重杏奈が専門家とロケをしながら「その場で頭に浮かんだ知りたいこと」を気の済むまで質問し、そこからテストを出題するという番組のワンコーナーだ。

今回村重が訪れたのは、鹿児島県にある屋久島。1993年に日本初の世界自然遺産に登録された屋久島は、樹齢7000年を超えるとも言われる「縄文杉」や豊かな自然を堪能できる登山、美しい海岸を生かしたマリンスポーツなど、1年中楽しめるレジャーが盛りだくさんな観光地となっている。

そんな屋久島を、現地ガイドを務める藤山幸赳先生と共に1泊2日で巡り、しっかりと深掘りをしていく。屋久島空港からスタートしたロケだったが、開始早々スタッフから「この企画にゲストが来ています」とカンペが。村重がゲストを呼び込むと、なんと村重のお父さんがサプライズ登場した。



『呼び出し先生タナカSP』（フジテレビ系）

突然の父の登場に、「本当に知らなかった!」と驚きを隠せない村重。実は、父と2人きりで旅行に出るのは今回が初めてだという。

ロケでは、藤山先生オススメの「自然豊かな屋久島に来たら、ぜひ立ち寄ってほしい観光スポット」7カ所を紹介。美しい景観と一緒に映える写真が撮影できる滝や、太平洋を一望できる超天然温泉など、家族で楽しめる人気観光スポットを巡っていく。

観光スポットへは、村重のお父さんの運転で移動することに。ドライブ中には、これまでほとんど語られてこなかった親子の貴重なエピソードが次々と明らかになる。

売れなかったHKT48時代、父が目の当たりにした「滑走路状態」のガラガラ握手会の思い出や、「卒業じゃなくて脱退でいい」と突然実家に帰ってきた娘に、父が投げかけた忘れられない言葉とは。

さらに超秘蔵の芸能界デビュー前のオーディション映像も大公開。「パパにめちゃくちゃ練習させられた」という、グランプリ獲得へとつながった「あの名曲」とは。



『呼び出し先生タナカSP』（フジテレビ系）

繰り出される数々の親子エピソードに、スタジオの岡田やふかわからは「今日はもうクイズやめよう!」、「親子の会話がほっこりしすぎて問題を解くモードになれない!」とまさかのテスト終了宣言が飛び出した。

旅の最後には、神秘の木・縄文杉を目指し、村重とお父さんが超過酷な登山にも挑戦。果たして2人は縄文杉を実際に見ることはできるのか。旅のラストで村重が思わず涙した、その理由とは。