NHK朝ドラ『ばけばけ』熊本編の新キャスト5名発表！蓮佛美沙子、芋生悠ら出演決定 | RBB TODAY

13日、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の熊本編に出演する新たなキャストが発表された。同作では第20週（2月16日）から舞台が熊本に移り、ヒロイン・松野トキ（髙石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）が現地で出会う人々を描く。今回発表されたのは、蓮佛美沙子、夏目透羽、芋生悠、夙川アトム、橋本淳の5人。

蓮佛美沙子はヘブンの同僚英語教師ロバートの妻ラン役を演じる。外国人の日本人妻としてトキの手本となり、なんでも相談できるよき友人となっていく役柄だ。

蓮佛は「何気ないシーンでもふと涙腺を刺激されるほど、一視聴者として物語に没入していたタイミングでオファーをいただき、最初はファンの現場見学のような気持ちで大阪に向かっていました。『ばけばけ』の世界に存在できたこと、『べっぴんさん』や『バニラな毎日』でお世話になった大好きなスタッフさんたちとまた作品創りができたこと、ご褒美のような時間だったなと思います。誰かを想うことや、誰かと一緒に生きていくこと。その美しさや難しさが凝縮された熊本編、楽しんでもらえますように」とコメントした。

クマ役／夏目透羽（C）NHK

夏目透羽は松野家の女中クマ役だ。熊本でのトキたちの暮らしを一人で支えるがんばり屋だが、がんばりすぎてしまうこともある。夏目は「クマは、毎朝一家全員分のパンを焼くのですが、時々うっかり気を抜いて、焦がしてしまうことも。女中としての使命を果たすため、ひたむきに励んではいるものの、ちょっとどんくさい、そんな可愛げのあるキャラクターです。お芝居の中で『おクマ』と呼ばれるたび、女中として、撮影現場で『おクマちゃん』と呼ばれるたび、夏目透羽として、身が引き締まる思いになると同時に嬉しさが込み上げてきます。切に願った、『ばけばけ』への出演、精一杯演じます」とコメントした。

吉野イセ役／芋生悠（C）NHK

芋生悠は熊本の田舎に住む女性、吉野イセ役を演じる。ある田舎の村の様々な言い伝えに詳しい女性で「呪われている」という。芋生は「吉野イセ役を演じます、芋生悠です。『ばけばけ』で、初めて朝ドラの現場に立ちました。脚本のシンプルな会話を追っているうちに、言葉の間に残るものがあって、その感覚を抱えたまま熊本編の撮影に入っていった気がします。現場では、構えずにいられる時間が続いていました。イセという存在が、物語の中で少しだけ違う呼吸をしていたらと思います。画面を通して、その気配がそっと届いていたら嬉しいです」とコメントした。

荒金九州男役／夙川アトム（C）NHK

夙川アトムは熊本の商売人、荒金九州男役。「どこからどう見ても怪しそうな商売人」を演じる。夙川は「大阪放送局制作の朝ドラに4度目の参加となりました。お話をいただく度に嬉しくてたまりません。今回演じる荒金九州男は、トキの父・司之介と関わることになります。素性がよくわからない男で、どんな仕事をしていて、話すことのどこまでが本当なのか、謎の多い人物です。『ばけばけ』の世界に少し顔を出す、何も残さない通りすがりの男ですが、司之介とどのように関わるのか、楽しくご覧いただけたら幸いです」とコメントした。

作山役／橋本淳（C）NHK

橋本淳はヘブンの同僚教師、作山役を演じる。熊本第五高等中学校の英語教師で、理路整然とした合理主義者だ。橋本は「『ちりとてちん』以来、18年ぶりとなるNHK大阪での収録は懐かしく、そして、その作品が『ばけばけ』であることに、この上ない幸せを感じています。昨年は『べらぼうな浮世絵師』を演じていたかと思えば、今回は熊本で英語教師。どうか節操がないなどとは思われませぬよう。私が演じた作山先生は、エリート気質で合理的かつ少しドライな一面もありますが、不器用ながらも熱心で、繊細な心を持つ青年です。どうかあたたかな眼差しで見守っていただけましたら幸いです」とコメントした。