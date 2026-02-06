RIIZEの日本人メンバー・ショウタロウ、マカオ公演不参加を発表　日中関係悪化の影響指摘も | RBB TODAY

RIIZEの日本人メンバー・ショウタロウが、マカオで開催されるコンサートに不参加となることが明らかになった。

2月6日、マカオ公演の制作会社は公式SNSを通じて、ショウタロウがRIIZEのワールドツアー「RIIZING LOUD」マカオ公演への不参加を発表した。公演を翌日に控えたタイミングで伝えられた知らせだ。

【写真】日本人K-POPアイドル、中国イベ不参加に

制作側は「メンバー全員が参加できるよう、関係者一同が事前に万全の準備を進めてきたが、やむを得ない事情によりメンバーのショウタロウは公演に参加できなくなった」と説明した。

RIIZE・ショウタロウ

続けて「長い間RIIZEを待ち、応援してくださったファンの皆さまの寛大なご理解をお願いしたい」としたうえで、「今回の公演ラインアップ変更によりご不便をおかけしたことを、改めて心よりお詫び申し上げる」と謝罪した。

RIIZEは、2月7日・8日にマカオにてワールドツアー「RIIZING LOUD」を開催する予定で、本日（6日）午前にメンバー全員が公演のため出国していた。しかし、ショウタロウの不参加が発表されたことで、今回のステージは5人体制で行われることとなった。

ショウタロウの出演見送りについては、継続する日中関係の緊張が影響した可能性が指摘されている。両国の対立が深まるなか、中国では自国民の日本旅行が制限される状況も続いており、中華圏では日本人メンバーを含むK-POPアイドルの公演が中止・変更となるなど、K-POP界にも影響が及んでいる。

◇ショウタロウ プロフィール

2000年11月25日生まれ。本名は大崎将太郎（おおさき・しょうたろう）。神奈川県・横浜市出身。2019年にインスタグラムを通じてスカウトされ、オーディションを経てSMエンターテインメントに入社。2020年10月にNCTの新メンバーとしてデビュー。約2年7カ月の活動を経て、2023年5月にNCTを脱退。同年9月にRIIZEとして再デビューを果たした。5歳からダンスを習い、EXILEやGACKTなどのバックアップダンサー経験がえう実力派で、K-POPアイドルの中でもトップクラスのスキルを持つと評価されている。

■日中関係の影響か…K-POPグループ日本人・在日メンバー、上海ファンサイン会に不参加「不可抗力的な事情」

■【写真】RIIZE・ショウタロウ、故郷の神奈川・座間に出没！駅や飲食店での姿が話題「完全に彼氏」

■【写真】「どうなってるの!?」RIIZE・ショウタロウ、日本で見せた“CG級スタイル”に反響