ENHYPEN・ソンフン、ミラノ冬季五輪の聖火リレーに参加！元フィギュア選手として夢見た舞台へ | RBB TODAY

ENHYPENのソンフンが、オリンピックの聖火ランナーとして歴史的な瞬間を刻んだ。

ソンフンは、2月5日（現地時間）にイタリア・ミラノで開催された「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」の聖火リレーランナーとして、平和と調和のメッセージを力強く届けた。

【話題】ソンフン、五輪参加の韓国選手の健闘祈願

元フィギュアスケート選手という経歴を持つソンフンは、所属事務所BELIFT LABを通じて「選手時代に夢見ていたオリンピックの舞台に、歌手として立つことができて感激している」と語り「オリンピックという栄光の旅に参加できて嬉しかった。ENGENE（ファンダム名）やスポーツファンの皆さんから大きなエネルギーを受け取った」と伝えた。

（写真＝BELIFT LAB）ソンフン

この日、聖火リレーが行われたミラノ・ボリバル駅周辺は、ソンフンを一目見ようと集まった世界各国のファンであふれかえった。彼が登場する数時間前から通りを埋め尽くしたファンたちは、太極旗を身にまとい、韓国語で「ソンフン、ファイティン」と書かれたプラカードを掲げ、寒さを忘れさせるほどの熱気を放っていた。

（写真＝BELIFT LAB）ソンフン

現場はソンフンの名前を呼ぶ大歓声に包まれた。ソンフンが聖火を受け取って走り出すと、多くの人々が彼に合わせて移動する印象的な光景も見られた。ソンフンは約20分間にわたる聖火リレーの間、市民やファンの熱い声援を受けながら、聖火に込められたオリンピック精神と連帯の意味を伝え、明るい笑顔と手振りで応えつつ、次のランナーへと無事に聖火をつないだ。

現在、大韓体育会の広報大使を務めるソンフンは、ENHYPENのメンバーとして、スポーツとK-POPに共通する「好きなものへの情熱」という価値を発信し続ける存在だ。音楽を通じて「人と人」「世界と世界」をつなぎたいというグループの思いそのままに、今回の聖火リレーでもジャンルや国境を超えた交流の場を生み出した。

なお、ENHYPENの3rdミニアルバム『MANIFESTO：DAY 1』の収録曲『SHOUT OUT』は、「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」チームコリアの公式応援ソングに選ばれ、オリンピックにさらなる活力を与えている。

（記事提供＝OSEN）

◇SUNGHOON（ソンフン） プロフィール

2002年12月8日生まれ。本名パク・ソンフン。CJ ENMとBig Hitエンターテインメントが設立した合併法人BELIFT LABによるオーディションプログラム『I-LAND』に出演し、2020年11月にENHYPENのメンバーとしてデビューした。同番組出演以前はBig Hitエンターテインメントに練習生として所属しており、フィギュアスケート選手出身という異色な経歴を持つ。選手として活動した当時から端正なビジュアルに定評があっただけでなく、『I-LAND』放送当時は「スポーツの経験からなのか、毎日着実に成長している」と地道な努力が称賛されることもあった。

