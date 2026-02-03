有名飲食チェーン創業者の孫が所属のK-POPグループ、デビュー準備を一時中断　体制見直しへ | RBB TODAY

韓国飲食チェーン「シンジョントッポッキ」創業者の孫として知られるハ・ミンギが所属するグループのデビュー準備が、当面の間、中断されることになった。

芸能事務所MODEN BERRY KOREAは2月3日、「社内の経営陣の変化に伴う全般的な運営点検の過程で、グループの完成度をより高めるため、デビュー準備を一時的に止め、トレーニングに集中することを決定した」と明らかにした。

同社は「経営構造の改編とともに、アーティストの長期的な成長とチームの完成度を最優先に考えた判断だ」とし、「現在、候補メンバーおよび練習生は、ボーカル、パフォーマンス、個人の力量強化のためのトレーニングに注力している」と説明した。

（写真＝MODEN BERRY KOREA）ハ・ミンギ

さらに「今回の決定は解散やプロジェクトの終了ではなく、より確かな準備のための社内調整段階だ」とした上で、「今後のデビュースケジュールおよび活動計画は、内部整備が完了し次第、あらためて協議する予定だ」と付け加えた。

ハ・ミンギはMODEN BERRY KOREAの公開練習生グループ「MBKトレーニー」のメンバーとして、今後も各種コンテンツや活動を通じて大衆とのコミュニケーションを続けていく見通しだ。

