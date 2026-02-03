清野菜名、岡田准一演じる天才作曲家・中村八大の妻役に！映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』出演決定 | RBB TODAY

12月25日より公開される、映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』の新キャストとして清野菜名が出演することが発表された。

同作は、1963年に全米ビルボードチャートで3週連続1位を獲得した「上を向いて歩こう」の誕生秘話を描くエンターテインメント大作だ。作曲家・中村八大、作詞家・永六輔、歌手・坂本九の「689トリオ」がいかにしてこの名曲を生み出したのか、その裏側に迫る。

主人公の中村八大を演じるのは岡田准一。先月には永六輔役に松坂桃李、坂本九役に仲野太賀の出演が発表されている。清野は、映画『キングダム』シリーズの羌瘣（きょうかい）役で第46回日本アカデミー賞優秀助演女優賞を受賞 。2025年には月9初主演作『119エマージェンシーコール』でも好演を見せた実力派だ 。主演の岡田准一とは本作が初共演となる。

清野は撮影について「中村八大さんの人生に寄り添う妻として、とても濃い日々を過ごしました」とコメント。ピアノに向き合う岡田の背中から音楽への情熱を感じ取り、「一歩引いて、ただひたすらに八大さんを愛していこう」と決意し、八大の音楽への熱い思いを誰よりも近くで見守り続ける順子を演じた。

清野は「八大さんの目の奥で燃え続ける音楽への熱い思いを、妻という一番近い存在として見届けられたことを、心から幸せに思っています」と語り、「音楽が人に与える影響の大きさを、改めて実感することができた作品でした」と振り返っている。