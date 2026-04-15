ビッグボーイ、ブラックアンガス牛の厚切りヒレステーキが登場！23日より販売 | RBB TODAY

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ビッグボーイ、ブラックアンガス牛の厚切りヒレステーキが登場！23日より販売

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「ヒレステーキ ベイクドポテト＆直火焼き野菜付き」200g（税込4,279円）
  • 「ヒレステーキ ベイクドポテト＆直火焼き野菜付き」200g（税込4,279円）
  • ビッグボーイが「ヒレステーキフェア」を開催！
  • 「ヒレカットステーキ（80g）＆大俵ハンバーグ」200g（税込2,915円）
  • 「ヒレカットステーキのトリプルグリル」（税込2,739円）

　ビッグボーイとヴィクトリアステーションは、23日から5月6日まで「ヒレステーキフェア」を開催する。

ビッグボーイが「ヒレステーキフェア」を開催！

　フェアでは、大麦を中心とした穀物で肥育されたオーストラリア産のブラックアンガス牛を使用。やわらかい肉質と赤身の旨みが特長のヒレを、厚切りのステーキで提供する。

　300℃の直火で焼き上げたヒレステーキは、肉汁を閉じ込めたジューシーな仕上がり。主力商品の「ヒレステーキ ベイクドポテト＆直火焼き野菜付き」は、100gが2,739円（税込）、200gが4,279円（税込）で販売される。ベイクドポテトとズッキーニ、ヤングコーンなどの直火焼き野菜を添え、国産わさびやガーリックチップで味の変化も楽しめる。

　あわせて、「ヒレカットステーキ（80g）＆大俵ハンバーグ」も用意。大俵ハンバーグ150gとの組み合わせは2,739円（税込）、200gは2,915円（税込）、250gは3,135円（税込）となる。

「ヒレカットステーキ（80g）＆大俵ハンバーグ」200g（税込2,915円）

　このほか、ヒレカットステーキにグリルチキン100gと手ごねハンバーグ100gを組み合わせた「ヒレカットステーキのトリプルグリル」も2,739円（税込）で販売される。なお、ビッグボーイダイニング早稲田店では一部価格が異なる。

「ヒレカットステーキのトリプルグリル」（税込2,739円）

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