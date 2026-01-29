日向坂46・松田好花、華やかドレス姿で“アイドルラストグラビア”飾る | RBB TODAY

29日発売の『週刊少年チャンピオン』9号（秋田書店）の表紙・巻頭グラビアに、日向坂46からの卒業を控えた松田好花が登場した。同日は松田の卒業セレモニー開催日でもあり、これがアイドルとして最後のグラビア掲載となる。
今回の撮影テーマは「卒業の朝」。ベッドで物思いに耽る表情や、自身のサイリウムカラーであるピンク色のドレスをまとい微笑む姿などが収められている。
松田は「いよいよ、卒業セレモニーの日を迎えました。ピンクのドレッシーなワンピースを着て階段を上っていく最後のシーンで『セカンドステージに進む今を表しているね』と話しながら撮影していただいたことが印象に残っています。アイドルとしての最後のグラビア、ぜひご覧ください!!」とコメントを寄せている。
なお、同号には特別付録として「両面BIGポスター」が付くほか、限定QUOカードを200名にプレゼントする企画も実施される。
