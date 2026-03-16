声優・伊達さゆり、可愛すぎる車掌姿を披露！6時間超の鉄道旅イベントに登場 | RBB TODAY

3月15日、声優の伊達さゆりが、25日発売のソロデビューミニアルバム『Party! Party!! Party!!!』のリリースを記念したツアー企画「＜伊達さゆり×JR東日本＞E653系国鉄色で行く上野～仙台の旅」を開催した。大の鉄道好きだという伊達の願いをかなえる形で行われた今回のツアー。東京都・上野駅から故郷の宮城県・仙台駅まで、約6時間20分の旅路を楽しんだ。

「<伊達さゆり×JR 東日本>E653 系国鉄色で行く上野~仙台の旅」イベントの様子

上野駅を定刻通りに発車すると、さっそく車内アナウンスに挑戦。冒頭で「昨晩は緊張してあまり眠れなかった」と明かしたものの、ツアーに関する諸注意やイベント内容の説明という任務を見事に果たし、ホッとひと息ついていた。また、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組風に乗客からのおたよりも紹介。リリース直前の同作について触れたほか、過去に特急『ひたち』号で4時間以上かけて仙台に帰郷したエピソードや、鉄道移動時のだいご味など、鉄道好きが垣間見えるトークを展開した。

走行中は、先頭車両から順番に1車両ずつ回り、参加者の乗車証に検札印をスタンプしていく企画も実施。スタンプを押す際、1人1人と短い時間ながらも楽しく交流していた。昼食の時間には「伊達さゆりオリジナル掛け紙付弁当」の紹介アナウンスが実施され、「小さいころから食べていた『ひとめぼれ米』のほか、青森県産さめ節入りだしと秋田県産比内地鶏スープでたきあげた3県がコラボした美味しい茶飯です！」とアピールした。

イベント終盤には、開始時から行われていた本ツアーにまつわる4択問題の正解数を競う「謎解きゲーム」の結果を発表。全10問正解者のなかから抽選で豪華グッズが贈られた。到着前には「まだまだ列車を降りたくない気持ちでいっぱいです」と名残惜しさを吐露しつつ、参加したファンに向けて感謝の気持ちを伝えた。仙台駅で降車後は、駅近くの会場で同作のリリースイベントが行われ、ツアーの熱気そのままにファンとの時間を楽しんだ。

「<伊達さゆり×JR 東日本>E653 系国鉄色で行く上野~仙台の旅」イベントの様子

今回のツアーについて伊達は、「普段は乗客として利用しているので、車掌として乗車させていただくのはすごく新鮮でしたし、今回使用した列車は特別なときにしか動かないということで、貴重な経験をさせていただきました。『1秒1秒を目に焼き付けていたい！』という気持ちになりましたね」と振り返った。また、「車内アナウンスもやらせていただきました！最初は『自分の声ってマイクを通すとこんな風に聴こえるんだ』と戸惑ってしまい……（笑）。慣れるまで時間がかかってしまいましたが、楽しかったです！」と感想を述べた。

続けて、「乗務員さんの制服に袖を通すのはグッズ撮影時以来で、本イベントが二度目なのですが、着るだけで気が引き締まります！今回は白い手袋、さらに『伊達』と書かれた名札まで用意していただいて……『本当にいいのかな？』と恐れ多い気持ちになりました（笑）」と制服姿についても言及。

さらに、「みなさんからのおたよりを紹介する、ラジオ風のアナウンスをさせていただいた時も、普段のラジオ収録ではフランクにお話ししているのですが、『ちゃんとしゃべらないと』と、思わず背筋が伸びました」と語り、「車内を巡りながら1人1人に検札印（スタンプ）を押していったのですが、だいぶ近い距離でお話できましたし『みんな、元気だな』と（笑）。スタンプの文字も今日のイベントのためにスタッフさんが作ってくださったそうで、本当にありがたかったですね」とファンとの交流を喜んだ。

「<伊達さゆり×JR 東日本>E653 系国鉄色で行く上野~仙台の旅」イベントの様子

最後に「みなさんがテーブルの上に私のグッズを並べて出迎えてくれたのがうれしくて。いつもは自宅などで撮ったグッズ写真をSNSで送ってくれるのですが、実際に目の前で見ることができてうれしかったです！」と感謝を口にした。

ソロデビューミニアルバム『Party! Party!! Party!!!』は、CDに16ページのブックレットや封入特典が付く初回限定盤が6,270円（税込）、CDと12ページのブックレットなどが付く通常盤が2,970円（税込）。 また、1st LIVE「Party! Party!! Party!!!」が、4月11日と12日の2日間にわたり、東京のEX THEATER ROPPONGIにて開催される。