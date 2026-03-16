ファンへの贈り物を横取り？NCT・ジェミンが配った30万円分ギフト券、“開店前”に使用済みで騒動に | RBB TODAY

NCTのジェミンがホワイトデーにファンへ贈ったギフト券を巡り、思わぬ論争が巻き起こっている。

ファンに公開されたモバイルギフト券の多くが、韓国のディスカウントストア「E-MART（イーマート）」の開店前に、すでに使用されていた疑いが浮上したためだ。これを受け、E-MART側は内部調査に着手した。

【写真】「嬉しすぎる」ジェミン、日本語投稿

ジェミンは3月14日の夜、有料ファンコミュニケーションプラットフォームを通じて、新世界（シンセゲ）モバイルギフト券10万ウォン（約1万円）分を30枚公開した。

総額300万ウォン（約30万円）という大規模なプレゼントだった。ジェミンはギフト券のバーコード写真をそのままアップロードする形で公開したため、事実上の「先着順」で誰でも使用できる状態だった。

投稿の際、ジェミンは「ヌナ（お姉さん）♥今日はホワイトデー。本当はもっと早く贈りたかったんだけど、カードの決済上限の問題を解決するのに時間がかかっちゃった。僕の限度額はどうしようもなかったよ（泣）。ハッピーなホワイトデーを！」と、ファンへの愛溢れるメッセージを添えていた。

（写真提供＝OSEN）ジェミン

開店前になぜ「使用済み」？

しかし翌15日、事態は一変する。一部のファンがギフト券を紙券に交換しようと10時の開店に合わせてE-MARTを訪れたところ、すでにその多くが「使用済み」になっていたという報告が相次いだのだ。

特に、使用履歴が慶尚北道（キョンサンブクト）にある「E-MART亀尾（クミ）店」に集中していたことから、SNS上では「開店前に店舗スタッフがバーコードを読み取り、私物化したのではないか」という内部不正疑惑が急速に拡散した。

また、オンラインコミュニティには「知人と一緒に亀尾店で数枚交換した」という趣旨の書き込みも現れたが、その真偽は明らかになっていない。

騒動を受け、E-MART側は16日、韓国メディア『釜山日報』などの取材に対し「店舗で発生したギフト券の問題により、お客様にご不便をおかけしたことを深くお詫び申し上げる。現在、詳細な経緯について内部調査を進めている」と回答した。

一方で、ネット上で囁かれていた「亀尾店の従業員が解雇された」という噂については、現時点では事実ではないと否定している。

同社は調査結果に基づき、厳正な後続措置を講じるとともに、再発防止に向けてギフト券の発行・交換管理基準を強化する方針だ。

◇ジェミン プロフィール

2000年8月13日生まれ。ボランティア活動中にSMエンターテインメントからスカウトされた。練習生になる前はショートトラック選手として活躍し、全国大会で2位をとったこともあり、運動神経抜群。2016年8月にNCT DREAMのメンバーとしてデビューした。ポジションはラップとダンス、そしてビジュアルメンバーの一人で、白い肌と大きな目が際立つ美少年のようなビジュアルを誇る。「SMの愛嬌人材」と言われるほど愛嬌があり、穏やかな性格。

■【写真】「癒し～」ジェミン、“エモすぎSHOT”

■【写真】ジェミン、タンクトップからのぞくムキムキ筋肉

■【写真】ジェミン、胸キュン必須のメガネ姿