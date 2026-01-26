 大河ドラマ『豊臣兄弟！』海外版ティザー＆ビジュアル初公開！“戦友”意味する英語タイトルも決定 | RBB TODAY
大河ドラマ『豊臣兄弟！』海外版ティザー＆ビジュアル初公開！“戦友”意味する英語タイトルも決定

『豊臣兄弟！』海外向けキービジュアル（C）NHK
　26日、放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の海外展開用ティザー映像と英語タイトルが初公開された。

　同作の英語タイトルは「BROTHERS IN ARMS」に決定。このフレーズは「戦友」を意味する慣用句的な言い回しであり、秀長と秀吉が「武将の兄弟」であることをあわせて表現している。

　海外展開用ティザーは、本編のタイトルバックも担当したクリエイティブチーム「BUDDHA」が制作した。タイトルバックの映像素材を使いながらも全く異なる印象に仕上げており、小一郎（豊臣秀長／演：仲野太賀）の歩みを史実とともに15秒間で表現している。

　BUDDHAの神崎峰人氏は、制作にあたり意識したことについて「短い尺なのでとにかく感覚的に秀長と『豊臣兄弟！』の魅力を訴求するのを意識していました。軽快なテンポで見やすい本編と素敵な劇伴の魅力に合わせて、次々に画面が遷移していくことで見た人の記憶に残ることを意識しました」とコメント。動画視聴の際のポイントについては「中毒性があるようにループ再生できる仕様なので何度もご覧ください」と語っている。

　あわせて公開された海外展開用ビジュアルは、第4回「桶狭間！」の戦場シーンを組んだスタジオセット内で撮影された。兄弟の笑顔がはじける国内版キービジュアルとは大きく趣を変え、戦国の世を生き抜く兄弟の決意を前面に押し出しているのが特徴だ。自分たちの目指す未来を遠く見据える2人の力強いまなざしが印象的な1枚となっており、撮影は写真家の阿部裕介氏が担当した。

　『豊臣兄弟！』はNHKワールド・プレミアム以外にも、台湾のLINE TV、Hami Video、MODなどの海外配信プラットフォームで展開されているほか、アメリカのNGNチャンネル（CATV）でも放送が決定している。

大河ドラマ『豊臣兄弟！』海外展開ティザー映像


《アルファ村上》

