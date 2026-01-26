大胆な変則衣装でしっかりと肌見せ！金髪ショートがトレードマークの韓国美女チア最新ショット | RBB TODAY

韓国の人気チアガール、ソ・ヒョンスクの近況に注目したい。

ソ・ヒョンスクは1月20日に自身のインスタグラムを更新。

【写真】水着姿でとんでもないボリュームが判明！チア、ソ・ヒョンスクの大胆SHOT

複数の写真を投稿し、思わず目を奪われる大胆なスタイリングを披露している。

今回の投稿でとくに注目を集めているのは、大胆に肌を露出したワンショルダーデザインの衣装。もう一方の肩からデコルテ、腕、脇腹にかけて大きく肌を露出しており、チアガールらしい健康美に加えて、強烈な色気もを感じさせる仕上がりとなっている。

カーキカラーのトップスはタイトな作りで、ボディラインをくっきりと強調。肩から胸元にかけてのラインが美しく浮かび上がり、ウエスト部分の素肌もさりげなく見せることで、大胆さとスタイリッシュさが同時に演出されている。そこにブラックのショートパンツを合わせ、露出度の高い上半身とのバランスがより際立つ構成になっている。

（写真＝ソ・ヒョンスクInstagram）

眩しすぎる今回の投稿には「韓国最高の顔面だ！」「かわいい！」「応援する君を応援しに行くよ！」「ありがとう！」などのコメントが寄せられていた。

◇ソ・ヒョンスク プロフィール

1994年4月22日生まれ。韓国・仁川出身。身長168cm。2014年からチアガールとしての活動を始めた。ショートカットがトレードマークで、過去には表紙を飾った男性誌が完売を記録したこともあった。現在は韓国プロ野球の斗山ベアーズ、プロサッカーKリーグのFCソウル、Vリーグ男子部の大韓航空ジャンボス、Vリーグ女子部のGSカルテックス・ソウルKIXX、女子プロバスケWKBLの牙山ウリィ銀行・ウリィWON、男子ハンドボールHリーグの仁川都市公社でチアガールを務めている。

■【写真】水着姿でとんでもないボリュームが判明！チア、ソ・ヒョンスクの大胆SHOT

■【写真】ソ・ヒョンスク、男性誌で見せたド迫力ボディ

■【写真】ソ・ヒョンスク、“見えそう”な前開けラッシュガード