 村重杏奈、透け感ピンクニット姿で自慢の“もちふわボディ”公開！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

村重杏奈、透け感ピンクニット姿で自慢の“もちふわボディ”公開！

エンタメ グラビア
注目記事
村重杏奈（写真は村重杏奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
  • 村重杏奈（写真は村重杏奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

　23日、タレントの村重杏奈が自身の公式インスタグラムを更新。現在発売中の美容誌『美的』3月号（小学館）のオフショットを公開した。

　村重は、同誌の企画「冬のもちふわボディの作り方」に登場。あわせて投稿された写真では、大きな編み目が特徴的なピンクのニットを着用している。透け感のあるニットからは白く柔らかな肌の質感がのぞき、濡れ髪風のスタイリングとアンニュイな表情で白い壁にもたれかかる姿が印象的な一枚となっている。

　投稿で村重は、「村重か？！ お雑煮か？！ ってくらいもちふわだよ。(真顔)」と、自身の“もちふわ”なボディをアピール。さらに、「よし！ 金曜の朝だよ！ あと少し頑張れば明日は土曜！！」と、週末に向けたメッセージもつづっている。この投稿を見たファンからは、「綺麗、スタイルいいです」「しげちゃん可愛い…同じ女として尊敬する…」「杏奈さ～ん！ 超絶カワイイなぁ～！ メチャ綺麗だし！」などの声が寄せられている。


村重杏奈、大胆ピンクビキニのオフショットを公開「水着特集は村重サンにまかせて」 | RBB TODAY
画像
タレントの村重杏奈がInstagramでピンクのビキニ姿を公開し、自信を見せた。12日に発売予定の『ar』特集のオフショットで、ファンから絶賛の声が寄せられた。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/06/09/231331.html続きを読む »

村重杏奈、スケスケショーツで大胆美ヒップ！「じつにけしからん」 | RBB TODAY
画像
村重杏奈が20日までに自身のインスタグラムを更新。スケスケのショーツ姿をお披露目した。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/09/20/223202.html続きを読む »

ViVi 2025年12月号特別版 　表紙：村重杏奈　付録：村重杏奈スペシャルピンナップ
￥920
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

美的3月号
￥930
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top