村重杏奈、透け感ピンクニット姿で自慢の“もちふわボディ”公開！ | RBB TODAY

23日、タレントの村重杏奈が自身の公式インスタグラムを更新。現在発売中の美容誌『美的』3月号（小学館）のオフショットを公開した。

村重は、同誌の企画「冬のもちふわボディの作り方」に登場。あわせて投稿された写真では、大きな編み目が特徴的なピンクのニットを着用している。透け感のあるニットからは白く柔らかな肌の質感がのぞき、濡れ髪風のスタイリングとアンニュイな表情で白い壁にもたれかかる姿が印象的な一枚となっている。

投稿で村重は、「村重か？！ お雑煮か？！ ってくらいもちふわだよ。(真顔)」と、自身の“もちふわ”なボディをアピール。さらに、「よし！ 金曜の朝だよ！ あと少し頑張れば明日は土曜！！」と、週末に向けたメッセージもつづっている。この投稿を見たファンからは、「綺麗、スタイルいいです」「しげちゃん可愛い…同じ女として尊敬する…」「杏奈さ～ん！ 超絶カワイイなぁ～！ メチャ綺麗だし！」などの声が寄せられている。