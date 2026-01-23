近畿大学、公式SNSで“体毛”募集！異例の呼びかけが話題に | RBB TODAY

23日、近畿大学の公式Xアカウントが更新。学生に向けて「体毛」の提供を呼びかける内容がネット上で注目を集めている。

同アカウントは「【急募】現在、朝日放送『探偵！ナイトスクープ』の真栄田探偵がお越しです」と投稿し、バラエティ番組『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）のロケが行われていることを報告。続けて「ざっくり言うと、依頼者の願いを叶えるため、体毛を集めておられます」と募集内容を説明し、「ご協力いただける学生の方は、ぜひ実学ホールへお越しください。まだかなり不足しています」と協力を呼びかけた。

その数時間後、同アカウントは「ひとまず終了いたしました」と募集の終了を報告。「ちょっと何をやっているのか分からない状況でした」とつづり、現場のシュールな空気感を伝えた。なお、放送日については決まり次第、改めて告知するとしている。

この投稿には、「お疲れさまでした笑」「何が起きてたのか分からない感じも含めてナイトスクープ感」「大量の体毛で何が出来上がったのか気になる」「神回になりそうな予感」などの声が寄せられている。