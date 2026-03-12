ヒスン独立のENHYPEN、人気コンテンツ『EN-O’ CLOCK』の休止を発表　4月再開予定【全文】 | RBB TODAY

ENHYPENの公式YouTubeチャンネルで配信されている人気コンテンツ『EN-O' CLOCK』が、一時休止されることが発表された。

公式X（旧Twitter）では、「毎週木曜日に公開予定だった『EN-O' CLOCK』は、しばらくの間休止することとなりました。4月中に、より良いコンテンツでお会いできるよう準備しております」と説明されている。

ENHYPENを巡っては、去る10日にメンバーのヒスンがグループを離れ、ソロとして独立することが発表されたばかり。今後はジョンウォン、ジェイ、ジェイク、ソンフン、ソヌ、ニキの6人体制で活動を継続する。今回の配信休止は、新体制への移行に伴うリニューアル準備期間とみられる。

Xでの発表全文は以下の通り。

[お知らせ] ENHYPEN『EN-O' CLOCK』休止に関するご案内

こんにちは。BELIFT LABからのお知らせです。

『EN-O' CLOCK』コンテンツに関してご案内いたします。

毎週木曜日に公開予定だった『EN-O' CLOCK』コンテンツは、しばらくの間休止することとなりました。4月中に、より良いコンテンツでお会いできるよう準備しております。

ファンの皆様には、何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。

ありがとうございます。

◇ENHYPEN プロフィール

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。日本デビューからわずか1年半で京セラドーム公演を開催し、第4世代K-POPアーティストとして最速で単独ドーム公演を実現した。さらに、2025年7月、8月には日本2都市でスタジアム公演を行い、海外アーティストとして最速で日本のスタジアムに進出するなど、飛躍を続けている。2026年3月10日、HEESEUNGの脱退が発表された。

