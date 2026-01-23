峯岸みなみ、齊藤京子主演『恋愛裁判』にコメント！「私の立場でどんな言葉を発信したらいいのかとても迷いましたが」 | RBB TODAY

22日、元AKB48でタレントの峯岸みなみが自身の公式Xを更新。23日公開の映画『恋愛裁判』をひと足早く鑑賞したことを報告し、コメントを寄せた。

同作はアイドルの「恋愛禁止ルール」に切り込む作品。齊藤京子演じる主人公・山岡真衣は、中学時代の同級生・間山敬との再会をきっかけに恋に落ちるが、「恋愛禁止」の契約条項に違反したとして事務所から訴えられてしまうという物語となっている。

峯岸といえば2013年、週刊誌による熱愛報道を受け、自ら頭を丸めた姿で謝罪動画を公開。その衝撃的な姿と、「アイドルの恋愛禁止」を巡る議論は世間を大きく揺るがす騒動となった。

ひと足早く映画を鑑賞した峯岸は、映画公式Xを通じて「あのとき語った決意も感謝も、誰にも言えなかった胸の高鳴りも、全部全部嘘じゃないから苦しいんだ」と感想を発表。さらに同投稿を引用しながら「私の立場でどんな言葉を発信したらいいのかとても迷いましたが、受け取り手側によって感想が全く変わる問題作であり、名作だと思います」と複雑な心境を吐露しつつ、作品を絶賛した。最後は「これから観る方の感想が楽しみです」と期待を寄せ、投稿を「※出演しておりません」というユーモアある一言で締めくくっている。

この投稿にファンからは「みぃちゃんにしか言えないこともたくさんあるからね」「最後の〈※出演しておりません〉大事ですねw」「いつももの凄く秀逸なコメントをする峯岸さんがそう言うなら絶対観ます」などの声が寄せられている。

※映画『恋愛裁判』にコメントを寄せた峯岸みなみの投稿（峯岸みなみの公式Xより）