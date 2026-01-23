元アイドル・浦上なな、衆院選出馬を表明！ | RBB TODAY

22日、名古屋を拠点とするアイドルグループ・delaの公式Xが更新。元メンバーの浦上ななが第51回衆議院議員総選挙への立候補を表明したことを伝えた。

同アカウントは「元delaメンバーの浦上なな(dela9期生松浦奈々)さん(25歳)が、本日名古屋市内記者クラブにて記者会見に出席し、第51回衆議院議員総選挙に立候補を表明いたしました」と報告。添付された写真には、重厚な石造りの建物を背に、黒ジャケットとグリーンのブラウス姿で登場した浦上の姿が写る。右拳を掲げるガッツポーズで意気込みを示している。

浦上ななは2001年1月6日生まれ。名古屋発アイドルグループdelaの9期生として「松浦奈々」名義で活動。第51回衆議院議員総選挙への立候補表明の前日にグループ活動終了を発表していた。この投稿には、ファンから「応援してる」「え～、知らんかったわ！驚いた！」「当選したら『なな先生』とお呼びしなきゃ」など驚きの声が寄せられている。

※元dela9期生・浦上なな、第51回衆議院議員総選挙へ立候補を表明した投稿（dela9公式Xアカウントより）