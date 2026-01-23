アイドル・山岡真衣、映画公開日に事務所を解雇 | RBB TODAY

アイドル事務所のファーレスは23日、公式Xでハッピー☆ファンファーレのメンバーである山岡真衣との契約を解除すると発表した。重大な契約違反があったとしている。

どきっとさせられるこの告知は、実は同日に公開初日を迎えた映画『恋愛裁判』のプロモーションだ。公開された文書をよく見ると、文中に不自然に強調された文字が散りばめられており、それらを順に拾うと「本日こうかい」というメッセージが浮かび上がる。

同作は、現代アイドルのタブーとされる「恋愛禁止ルール」に切り込む作品。齊藤京子演じる主人公・山岡真衣は、中学時代の同級生・間山敬との再会をきっかけに恋に落ちるが、「恋愛禁止」の契約条項に違反したとして事務所から訴えられてしまう。「恋」という自然な感情と、「アイドル」という商品性。その狭間で葛藤しながらも、裁判を通して自身の人生と向き合っていく姿が描かれる。

この投稿には、「まいまいは何をしたんですか！？理由を説明してほしい」「1回も会わないで終わってしまった」「まいまい推しです!!何があったのか気になります」など、作品世界に没入しながら投稿を盛り上げるファンの声が寄せられている。

※ハッピー☆ファンファーレ・山岡真衣解雇のお知らせ（映画『恋愛裁判』公式Xアカウントより）