元日向坂46・佐々木久美、30歳の誕生日を報告！20代の思い出写真も公開 | RBB TODAY

 元日向坂46・佐々木久美、30歳の誕生日を報告！20代の思い出写真も公開
元日向坂46・佐々木久美、30歳の誕生日を報告！20代の思い出写真も公開

佐々木久美【写真：竹内みちまろ】
  • 佐々木久美【写真：竹内みちまろ】

　22日、元日向坂46の佐々木久美が自身のインスタグラムを更新。30歳の誕生日を迎えたことを報告するとともに、バースデーを祝う最新ショットと、20代を振り返る思い出写真を公開した。

　佐々木は「2026.01.22」の日付とともに、「ついに本当の30歳になりました　レベルアップ!!!」と投稿。公開された誕生日ショットでは、「HAPPY BIRTHDAY」と書かれたゴールドのたすきを身につけた佐々木が、日向坂46の同期・加藤史帆が用意した大きな「30」の数字バルーンやハート型の風船に囲まれている様子が写し出されている。黒のトップス姿でバルーンを見上げるカットや、サングラスをかけて巨大なバルーンに抱きつくお茶目な一枚、デジタルカメラを手にした鏡越しの自撮りなど、祝福ムード満点のショットを披露した。

　飾り付けについて佐々木は、「一緒にいすぎて関係性を指す言葉が見つからない照れ屋なしほさんが、最高の誕生日をプレゼントしてくれました。本当に幸せだ！ありがとう」と元同期の加藤史帆に感謝。「幸せすぎて写真選びきれなくて同じような写真たくさん。でも本当にこのお部屋かわいいよね」と喜びを表現している。

　誕生日前日には「20代の振り返り」として過去の写真も複数枚アップ。デビュー当時の制服姿で海辺に佇む初々しいショットや、ライブ会場で「佐々木久美」のゼッケンをつけて拳を突き上げる後ろ姿、エッフェル塔前での記念写真などが並ぶ。さらに、ディズニーランドでカチューシャをつけて微笑む姿や、デリバリーしたピザとチキンを前に無邪気な笑顔を見せるプライベート感あふれる一枚、赤いドレスで水辺に横たわる幻想的なカットなど、アイドルとして駆け抜けた20代の軌跡を感じさせる写真の数々となっている。

　投稿の最後は「30代もやりたいことにまっすぐ突き進んでゆきます！よろしくお願いします」と、新たな年代への抱負で締めくくられた。この投稿を見たファンからは、「久美ちゃん、お誕生日おめでとう～！！！世界でいちばん幸せでいてね！！」「更なるレベルアップ期待してます」「30代おめでトゥース」「くみてんお誕生日おめでとうございます」など、祝福のコメントが寄せられている。

※元日向坂46・佐々木久美、30歳の誕生日を報告した投稿（佐々木久美の公式インスタグラムより）


《平木昌宏》

