 元乃木坂46・久保史緒里、本屋で“1万円分”の買い物！YouTube企画「本ツイ！」23日配信回に出演決定 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

元乃木坂46・久保史緒里、本屋で“1万円分”の買い物！YouTube企画「本ツイ！」23日配信回に出演決定

エンタメ ブログ
注目記事
久保史緒里【写真：竹内みちまろ】
  • 久保史緒里【写真：竹内みちまろ】

　21日、トーハンが運営するYouTubeチャンネル『出版区（SHUPPANKU）』の公式Xが更新。元乃木坂46の久保史緒里が企画「本ツイ！-本屋ついてって1万円あげたら何買うの？-」に、23日18時配信回のゲストとして出演することが発表された。

　『出版区（SHUPPANKU）』は、取次大手・トーハンが運営するYouTubeチャンネル。「本が好き！を加速する」をコンセプトに、書籍紹介に加えて本好きの“人”にフォーカスした動画を配信している。本や書店、出版業界の魅力を映像で発信することで、書店への来店や本の購入を促進することを目的としている。久保が登場する「本ツイ！」は、“著名人の頭の中を覗く”をテーマに、本屋での買い物に同行する企画だ。

　公式Xでは、ブックファースト新宿店で久保がさまざまな本を手に取る写真とともに「『本ツイ！』次回予告」を投稿。第147回のゲストとして、昨年11月に乃木坂46を卒業した久保を迎えることを告知し、「新たなステージに進む久保さんは本屋さんで何を買うのか！」とコメントした。同投稿には、ファンから「おかげさまで今週まだまだ頑張れます」「久保史緒里さんの動画ありがとうございます！」「本屋さんで何を買うのか…お楽しみですね」といった声が寄せられている。

※久保史緒里出演回告知の投稿（出版区@トーハンYouTubeチャンネル公式Xアカウントより）


乃木坂46・久保史緒里、9年間のアイドル活動に幕「過去も未来も、ずっとずっと乃木坂46が大好きです！」 | RBB TODAY
画像
乃木坂46久保史緒里の卒コンで9年間のアイドルと俳優活動を振り返り、感謝と未来への決意を示し、グループ愛を表現した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/28/240183.html続きを読む »

乃木坂46・久保史緒里、洗練された黒トップス姿で表紙に登場！卒業コンサートへの思いを明かす | RBB TODAY
画像
乃木坂46久保史緒里は11月の卒業コンサートを前に表紙撮影とインタビュー公開。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/17/239648.html続きを読む »

LOST LETTER
￥2,200
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
blt graph.vol.113
￥1,480
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top