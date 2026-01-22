元乃木坂46・久保史緒里、本屋で“1万円分”の買い物！YouTube企画「本ツイ！」23日配信回に出演決定 | RBB TODAY

21日、トーハンが運営するYouTubeチャンネル『出版区（SHUPPANKU）』の公式Xが更新。元乃木坂46の久保史緒里が企画「本ツイ！-本屋ついてって1万円あげたら何買うの？-」に、23日18時配信回のゲストとして出演することが発表された。

『出版区（SHUPPANKU）』は、取次大手・トーハンが運営するYouTubeチャンネル。「本が好き！を加速する」をコンセプトに、書籍紹介に加えて本好きの“人”にフォーカスした動画を配信している。本や書店、出版業界の魅力を映像で発信することで、書店への来店や本の購入を促進することを目的としている。久保が登場する「本ツイ！」は、“著名人の頭の中を覗く”をテーマに、本屋での買い物に同行する企画だ。

公式Xでは、ブックファースト新宿店で久保がさまざまな本を手に取る写真とともに「『本ツイ！』次回予告」を投稿。第147回のゲストとして、昨年11月に乃木坂46を卒業した久保を迎えることを告知し、「新たなステージに進む久保さんは本屋さんで何を買うのか！」とコメントした。同投稿には、ファンから「おかげさまで今週まだまだ頑張れます」「久保史緒里さんの動画ありがとうございます！」「本屋さんで何を買うのか…お楽しみですね」といった声が寄せられている。

※久保史緒里出演回告知の投稿（出版区@トーハンYouTubeチャンネル公式Xアカウントより）