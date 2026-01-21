ローソン、価格そのまま約50%増量「盛りすぎチャレンジ」27日より開催！弁当もスイーツも約1.5倍！ | RBB TODAY

ローソンは27日から4週間にわたり、価格据え置きで具材や重量などを約50%増量した「盛りすぎチャレンジ」を開催する。

「盛りすぎ！プレミアムロールケーキ」（税込 214円）

発売商品には「盛りすぎ!プレミアムロールケーキ」(税込214円)、「盛りすぎ!ふわ濃チーズケーキ」(税込319円)、「盛りすぎ!具!おにぎり ポーク玉子(シーチキンマヨネーズ)」(税込322円)、「盛りすぎ!塩焼そば」(税込538円)、「盛りすぎ!鶏のから揚げ弁当」(税込592円)などがある。

「盛りすぎ！ソース焼そば」（税込 538円）

「盛りすぎ！ポテトたまごサンド」（税込 297円）

従来品と比較して「盛りすぎ!プレミアムロールケーキ」は総重量を約50%増量。北海道産生クリーム100%使用で、ふんわりとした口どけの良いクリームを味わえるロールケーキだ。

「盛りすぎ!具!おにぎり ポーク玉子(シーチキンマヨネーズ)」は従来品と比較してポークランチョンを50%以上増やした。塩味を効かせたポークランチョンと甘さ控えめの玉子焼、シーチキンマヨネーズをサンドしたおにぎりだ。

「盛りすぎ！カツカレー（中辛）」（税込 697円）

「盛りすぎ！ふわ濃チーズケーキ」（税込 319円）

「盛りすぎ！大きなチョコシュー(チョコクリーム&ホイップ)」（税込194円）

「盛りすぎ!鶏のから揚げ弁当」は従来品と比較して鶏のから揚げの個数を50%以上増量の8個入りにした。衣がサクサクな鶏のから揚げが入ったお弁当だ。

また「メガホットコーヒー」(税込260円)は従来品の「ホットコーヒー(L)」と比較して量が約50%以上多いメガサイズのホットコーヒーを「ホットコーヒー(L)」の価格で提供する。1月27日から2月9日の期間、マチカフェ メガホットコーヒー100円引セールを実施する。