ゆうちゃみ、春色ランジェリーを華やかに着こなし！“ピーチ・ジョン”シーズンビジュアル公開 | RBB TODAY

※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
ゆうちゃみ、春色ランジェリーを華やかに着こなし！“ピーチ・ジョン”シーズンビジュアル公開

エンタメ グラビア
　21日、モデルでタレントのゆうちゃみを起用した、「PEACH JOHN（ピーチ・ジョン）」春の新ビジュアルおよび動画が公開された。

　今回のビジュアルでは、ゆうちゃみが同ブランドで大ヒットシリーズの新作「盛れるノンワイヤーブラ エンブロイダリーレース」をはじめ、春らしい華やかなランジェリーを着こなしている。これらのビジュアルおよび動画は、公式通販サイトおよびYouTubeチャンネルにて公開されている。

盛れるノンワイヤーブラ エンブロイダリーレース

　ノンワイヤーブラ売上No.1を誇る人気シリーズから登場した新作「盛れるノンワイヤーブラ エンブロイダリーレース」は、パワフルなボリューム感とくっきりとした谷間メイクを実現する。サイドから下側に厚みを持たせたカップとボーン入り設計により、ノンワイヤーながら安定感のあるフィッティングを叶えるのが特徴だ。シアーで繊細な刺しゅうレースに配色ライニングを重ね、華やかさと大人っぽさを兼ね備えたデザインも魅力となっている。 　

盛れるノンワイヤーブラ エンブロイダリーレース
盛れるノンワイヤーブラ エンブロイダリーレース

　同ブラはBからFカップ（UB65/70/75）で、価格は3300円（本体価格3000円）。ペアとなるショーツは1500円（本体価格1364円）、ソングは1800円（本体価格1637円）。カラーはブラック・ブルーグレー・ホワイト・ローズ・ライトピンクの全5色を展開する。

ナイスバディブラ

　また、やせ型からグラマーまで全身バランスを美しく整える売上No.1シリーズ「ナイスバディブラ」からは、チョコミントを思わせる新色「アッシュミント」が登場した。サイズ別設計のカップとソフトタッチワイヤーにより、ピーチ・ジョンが提唱する理想の“ヴィーナスバランス”（バスト:ウエスト=1.5:1）を実現する。 　

ナイスバディブラ
ナイスバディブラ
ナイスバディブラ

　「ナイスバディブラ」はAからGカップ（UB65/70/75/80 ※Aカップ、UB65は通販限定、UB80はC・D・Eカップのみ）で、価格は3300円（本体価格3000円）。ショーツおよびソングは各1800円（本体価格1637円）、サニタリーは2100円（本体価格1910円）。カラーはアッシュミントほか、計11色をラインナップする。

スウィートフラワーレースブラ
スウィートフラワーレースブラ
スウィートフラワーレースブラ

　そのほか、エンブレースとストレッチレースを組み合わせた「スウィートフラワーレースブラ」もラインナップ。盛りすぎず程よく寄せて整えるナチュラルなバストメイクと、クセのないフィッティングで毎日快適に着用できる一着だ。サイズはBからGカップ（UB65/70/75）で、価格は3000円（本体価格2728円）。カラーはレッド・ピンク・ブルーの全3色。

ローズチュールトライアングルノンワイヤーブラ

　さらに、グラデーションカラーの立体的なローズチュールがブーケのように華やかな「ローズチュールトライアングルノンワイヤーブラ」も登場。フロントホック仕様のノンワイヤー三角ブラに薄手パッドを内蔵し、軽やかな着け心地と自然なバストラインを叶える。こちらはBC・DEカップ（UB70/75）で、価格は3600円（本体価格3273円）。カラーはピンク・レッドの全2色となっている。

ローズチュールトライアングルノンワイヤーブラ
ローズチュールトライアングルノンワイヤーブラ
ローズチュールトライアングルノンワイヤーブラ

　なお、ブランドの2大人気盛りブラの新デザイン発売を記念して、合計500名に当たるモニターキャンペーンも開始された。「ナイスバディブラ」と「盛れるノンワイヤーブラ」シリーズから、新デザインのモニターを各250名、合計500名募集する。モニター当選者には、新作「ナイスバディブラ ブライトフラワー」または新作「盛れるノンワイヤーブラ エンブロイダリーレース」の現品をプレゼント。外れても、お得に盛りブラが購入できるクーポンをもれなくプレゼントする。


《アルファ村上》

