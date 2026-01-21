白石麻衣、可愛いワンピからクールなジャケット姿まで！最新カレンダーのオフショ動画公開 | RBB TODAY

20日、女優・モデルの白石麻衣のスタッフ公式Xが更新され、2026年版カレンダーの撮影オフショット動画が公開された。

同カレンダーは、昨年12月26日より受注開始された2026年4月始まりのカレンダー。動画には、カレンダー撮影時のさまざまなシチュエーションでの白石の姿が収められている。鮮やかな赤のオフショルダードレスをまとい庭園で微笑む華やかなカットから、グレーのジャケットをクールに着こなすマニッシュなスタイルまで、シーンごとに異なる表情を披露。また、室内でクッションに囲まれリラックスしたルームウェア姿や、ケーキと風船を前に無邪気な笑顔を見せるシーン、屋上で黒いジャケットとチュールスカートを合わせアンニュイな視線を送るシーンなど、「可愛らしさ」と「美しさ」が凝縮された映像となっている。

投稿では「カレンダーの写真は『最初に全部目を通す』か『毎月の楽しみに』するか分かれますよね」と楽しみ方に触れつつ、「私は自分の誕生月の写真を真っ先に確認する派です」とエピソードをつづった。最後は「白石麻衣2026年カレンダーと一緒に、ステキな1年を過ごせますように」というメッセージで締めくくられている。

この投稿を見たファンからは、「カレンダー届くの楽しみすぎます！」「動画嬉しいです～かわいい」「写真集感覚で可愛い麻衣ちゃんを全部見ます」「可愛くて美し過ぎるよ～」など、美貌を称賛する声や、カレンダーの発売を心待ちにするコメントが寄せられている。

※白石麻衣、最新カレンダーのオフショット動画（白石麻衣スタッフ公式Xより）