 アニメ『機動警察パトレイバー EZY』劇場版上映決定！特報映像も公開 | RBB TODAY
アニメ『機動警察パトレイバー EZY』劇場版上映決定！特報映像も公開

『機動警察パトレイバー EZY』Ⓒ HEADGEAR / 機動警察パトレイバー EZY製作委員会
　20日、アニメ『機動警察パトレイバー』シリーズ最新作『機動警察パトレイバー EZY』の公式Xが更新され、特報映像とともに劇場公開の詳細が発表された。同作の全8話を全3章に分けて劇場公開されることが決定。公開スケジュールは、File 1が5月15日、File 2が8月14日、完結編となるFile 3が2027年3月公開予定となっている。

　『機動警察パトレイバー』シリーズは、汎用人間型作業機械「レイバー」が普及した近未来の東京を舞台に、レイバー犯罪と呼ばれる新たな社会的脅威に立ち向かう「ロボットのお巡りさん」の物語。特車二課の日常と活躍を描くメディアミックスプロジェクトとして展開されてきた。

　あわせて、メインキャストおよびスタッフ陣の情報も公開された。久我十和役に上坂すみれ、天鳥桔平役に戸谷菊之介が起用される。制作陣には、監督の出渕裕をはじめ、脚本の伊藤和典、キャラクター原案のゆうきまさみ、メカニカルデザインの海老川兼武、音楽の川井憲次といったシリーズゆかりのメンバーが名を連ねる。アニメーション制作はJ.C.STAFFが担当し、約30年を経て新たなシリーズが始動する。

　また、劇場公開に先駆けて2月14日には、東京都武蔵野市で開催されるイベント「第4回アニムサ祭」で第1話本編の先行上映が実施される。同イベントでは、上坂すみれ、戸谷菊之介、出渕裕監督らによるトークイベントも予定されている。

　この発表を受け、SNS上では「これは観る!!」「2026年から2027年まで、長い付き合いになりそう」「3章構成は本気すぎる。時間をかけて観るやつだ」「パトレイバーの新作が拝めるとは！」など、期待の声が寄せられている。

※最新作『機動警察パトレイバー EZY』特報映像（機動警察パトレイバー公式Xより）


《平木昌宏》

