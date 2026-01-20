 =LOVE、5年ぶりのカレンダーブック発売決定！“等身大の大人オシャレ”が詰まった一冊に | RBB TODAY
=LOVE、5年ぶりのカレンダーブック発売決定！“等身大の大人オシャレ”が詰まった一冊に

（C）YOANI　（C）小学館　撮影／LUCKMAN
　3月18日、指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEが、5年ぶりとなる『＝LOVEオフィシャルカレンダーブック 2026.04～2027.03』（小学館）を発売する

　今回のカレンダーブックには、今のメンバーだからこそ表現できる「等身大の大人オシャレ」が詰まったカットを多数収録。集合カットではデニムを軸にした衣装で撮影が実施された。ステージ上とは異なる、素顔に近い表情や空気感も収められており、1年を通して作品を楽しめる内容となっている。

　発売にあたり、メンバーからコメントも到着。齋藤樹愛羅は「いつもと違うスタイリングが見どころだと思います。新生活にエールを届けられるようなカレンダーブックになっていると思います」とコメントした。佐々木舞香は「『ちょっぴりオトナの＝LOVE』をテーマに色々な衣装で撮影したので、皆さん楽しみにしていてください」と寄せている。

　野口衣織は「オシャレなデニム素材の衣装で撮影できました。4月始まりのカレンダーブックということですが、4月は私の誕生日があるなど、皆さんにとっても学校や仕事で色々なことが始まる月だと思います。このカレンダーブックを見ながら一緒に頑張っていけたらいいなと思います」とコメント。山本杏奈も「久々に全員で撮影できました！カレンダーブックを見ながら、1年間＝LOVEと一緒に楽しい思い出をたくさん作っていきましょう」とメッセージを送っている。

　＝LOVEは2017年にデビューし、指原が作詞した「とくべチュ、して」が『第67回 輝く！日本レコード大賞』（TBS系）で作詩賞を受賞。2025年からは＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」を開催しており、ツアーファイナルは2026年4月18日・19日に神奈川県・横浜スタジアムで行われる。

　同書はA4判・52ページで、価格は2,750円。封入特典としてポストカードがランダムで1枚封入される（全11種）。また、応募特典として各メンバーのサイン入りチェキ全員分（10枚セット）が5名に当たる。イベント開催も予定されており、詳細は公式サイトなどで近日中に案内される。


