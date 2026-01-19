森香澄、透明感のあるツヤ肌披露！バスタイムルーティーン語る | RBB TODAY

美容雑誌『美的』（小学館）の公式サイト「美的.com」が2025年12月25日に公開したインタビュー記事に、森香澄が登場。透明感のあるツヤ肌を披露した。
公開されたのは「森香澄が欠かさないお風呂の掟8つ『綿棒にアイクリームをとって…』驚きのメイク落とし術も｜森香澄の戦略的人類モテBEAUTY18」と題された記事。森がブラウンのキャミワンピ風衣装に身を包み、ソファに座ってポーズを決めるカットが掲載されている。そんな美肌を保つために、森は記事内で入浴中に欠かさない習慣や愛用品を紹介。どんなに疲れた日でも必ずお風呂に入るという森が、質と効率を意識したバスタイムルーティンを明かしている。
森香澄、女性らしさ引き立つニットコーデ披露！レディースブランド「RESEXXY」最新WEBカタログ公開 | RBB TODAY
森香澄がRESEXXYの冬アイテムやホリデーラインを紹介するWEBカタログ第2弾を公開。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/04/240508.html続きを読む »
森香澄、ミニスカ美脚コーデで“大人の絶対領域”！ | RBB TODAY
12日の発売を目前に控えた雑誌『ar』1.2月合併号（主婦と生活社）。これに先駆け、森香澄の“絶対領域”あらわな撮影カットが公開された。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/12/11/225135.html続きを読む »