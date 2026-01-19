森香澄、透明感のあるツヤ肌披露！バスタイムルーティーン語る | RBB TODAY

美容雑誌『美的』（小学館）の公式サイト「美的.com」が2025年12月25日に公開したインタビュー記事に、森香澄が登場。透明感のあるツヤ肌を披露した。

公開されたのは「森香澄が欠かさないお風呂の掟8つ『綿棒にアイクリームをとって…』驚きのメイク落とし術も｜森香澄の戦略的人類モテBEAUTY18」と題された記事。森がブラウンのキャミワンピ風衣装に身を包み、ソファに座ってポーズを決めるカットが掲載されている。そんな美肌を保つために、森は記事内で入浴中に欠かさない習慣や愛用品を紹介。どんなに疲れた日でも必ずお風呂に入るという森が、質と効率を意識したバスタイムルーティンを明かしている。

※森香澄のインタビュー記事（美的.com公式サイトより）